Diez respuestas de Piru

Ha pasado una quincena desde el cierre del mercado y Javier Torralbo ‘Piru’, director deportivo del Granada, ha permanecido en segundo plano. Una victoria honorable y una dura derrota conforman el balance de estas dos jornadas. Queda una larga batalla para la que dice sentirse con fuerzas y respaldo, bajo el pensamiento de que ha hecho todo lo que pudo para remediar errores. Estas son diez de las respuestas que ha dado en la amplia entrevista que publicamos este viernes en la edición impresa y Kiosko y Más.

El equipo gana a Las Palmas, con implicación y nervio, y luego va a Eibar y hace justo lo contrario. ¿Por qué pasa esto?

Estamos todos preocupados con estos altibajos. Cuando eres capaz de ganar al Sevilla o Las Palmas con intensidad y luego pierdes partidos en los que prácticamente sales derrotado desde los primeros minutos, es un problema de mentalidad y conjunción. Mucha gente nueva desde el verano, otros tantos en invierno. Son demasiados. Lo importante de un equipo es la base y no la teníamos.

Pero es que son ustedes los que deshacen parte de la base...

Por supuesto. El máximo responsable de esas decisiones soy yo, aunque también hay un entrenador –Jémez– que en aquel momento dice quién le interesa y quién no. Lo que no vamos a dejar es a alguien con el que el entrenador no cuenta.

¿Y de lo de Bueno y Tito, ahora en un rival directísimo como el Leganés?

Creo que es acertado, pase lo que pase. Bueno es del Oporto, aunque sabíamos que iba a ir al Leganés. No nos podemos preocupar de lo que haga, sino de nosotros. Que los que han venido por Bueno den el rendimiento que él no nos ha podido ofrecer. «Reforzamos al rival», se dice. O no. Nosotros decidimos que no contábamos con él. La responsabilidad del salvar al Granada dependerá de lo que hagamos en el campo, no de esto.

Usted dijo que se había aprendido de los errores y que se iba a apostar por gente que conociera LaLiga. Algunos sí responden a ese patrón, como Wakaso o Héctor, pero el resto no había pisado España o incluso en el caso de Kone llevaba sin continuidad casi dos años.

Aprendes de los errores, pero el mercado es el que es. No había muchas opciones más. Si no hay futbolistas con experiencia en España, al final necesitas reforzarte. Hicimos un central como Ingason, que creo que es buen jugador y de futuro; Kone, que pensamos que es un gran futbolista que sólo está falto de ritmo. Es muy difícil que venga alguien que sea titular, no saldría de ese club. Kone tiene una gran trayectoria. Creo que en una semana estará bien.

¿Cuáles son las limitaciones económicas reales del Granada?

El techo de gasto está en torno a 30 millones de euros para el primer equipo. Es algo más, pero el resto va para las categorías inferiores, un 20% del importe total. Hay equipos que con un control similar o inferior tienen más, dependiendo de las inversiones que se hayan ahorrado con anterioridad. Si no gastaron, lo tienen. Va en función de su gestión.

¿Entonces se suma ese ahorro?

Si ese capital no lo has gastado, sí. El Granada, cuando nosotros llegamos, había ido a su límite. El Leganés no gastó en verano, no hizo fichajes que le supusieran grandes inversiones. Ahora sí ha hecho, incluso podía haber desembolsado algo más, porque lo tenía. Es igual que el Eibar. Lleva tres años en los que apenas gastó. Esto les permitió ir fuertes en el último verano.

Ante esto, ¿cómo permitieron que se generara una corriente de expectativas este verano?

Marcamos una expectativa muy alta y no hemos podido cumplirla. El principal fallo es fichar tan tarde. Llegamos en julio, con el mercado en marcha. Es verdad que las perspectivas con un nuevo propietario fueron altas, pero el dato fue la fecha en la que empezamos. Futbolistas de ‘perfil Granada’, de la parte baja de Primera o Segunda, ya no estaban en el mercado tan accesibles. Yal final, ¿dónde vas? Te quedas esperando a este, al otro. Aguardas y, cuando te quieres dar cuenta, haces seis fichajes el 31 de agosto, que te lastra. Muchos encima son internacionales, por lo que se van en fechas de selecciones en dos tandas nada más empezar. Los proyectos necesitan tiempo y faltó coordinación. Es cuestión de acierto y a lo mejor no lo hemos hecho.

¿Se ha sentido tentado a marcharse en las últimas fechas?

No, nunca. Yo no siento ninguna debilidad por parte de la entidad a día de hoy. Estoy fastidiado, me siento dolido y dañado porque no salgan las cosas, sobre todo por la afición que sigue al Granada. Pero no voy a abandonar el barco. Estoy preparado para cualquier cosa que el club decida, porque en fútbol es normal que cuando las cosas marchan mal, haya cambios.

¿Han hablado con Pozzo para la continuidad de Mallé, Uche u Hongla?

Estamos trabajando para ampliar la cesión. Hacerlos propiedad sería muy difícil. Pozzo no creo que quiera dejarlos salir salvo por un alto coste.

¿Va a acaba Alcaraz la temporada?

Sí o sí. Estoy convencido, con independencia de lo que suceda.