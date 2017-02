1.Podemos debatir sobre las capacidades de cada jugador, en entredicho según quien juzgue. Sobre el dibujo o supuesto planteamiento del entrenador, pues al final evaluamos su desarrollo y no lo que pretendió de verdad. Sólo hay algo en lo que mayoría coincidiremos. El Granada es un equipo inconstante, proclive a los errores no forzados. Irregular como pocos, tendente a aplatanarse después de la más leve alegría. Sin rectitud, no hay objetivo alcanzable. Se puede dar algún brindis, pero nunca una celebración plena, por más que esta jornada fuera propicia y la próxima asome como tal, recibiendo el Sporting al Atlético de Madrid y el Leganés viajando al Camp Nou.

2.La bronca de Lucas Alcaraz en mitad de la semana al arrancar una sesión de entrenamiento adquiere ahora un valor simbólico. El técnico ya estaba intuyendo la deriva a la relajación de una plantilla novel, con algunos elementos de rendimiento vulgar, que sólo puede compensarse con una entrega acorde a la del partido con Las Palmas. Alcaraz pareció verlo venir, pero no les reactivó. El técnico es su plan y su mensaje. O no cala o simplemente no dan de sí.

3.Entraba dentro de la lógica que el Granada respetara al máximo el dibujo empleado ante Las Palmas, pues fue efectivo, y que se confiara en una apuesta parecida en cuanto a presión, básica ante el cuadro insular y fundamental en Ipurúa, donde el triunfo se amasa imponiéndose en cada balón dividido. Pero dos simples cambios de piezas empezaron a corromper todo.

4.Uno fue obligatorio. Saunier, el único defensa que mantiene una impoluta regularidad, parece de músculo frágil. Lombán fue recuperado para la alineación, pero no en la parte nuclear de la zaga, sino tirado a la derecha. Su falta de cintura y los errores de ubicación le pasaron seria factura. Ingason, demasiado rígido también, empeoró a su vez sin la compañía de Saunier.

5.La otra variante llegó en ataque. A Alcaraz se le ocurrió introducir a Kravets en la derecha, de manera impostada, con el fin de que cada balón que se catapultara en un despeje le permitiera imponer su envergadura para que Adrián Ramos volara al espacio. Pero el menudo Arbilla le sometió en cada lance y con los pies Kravets apenas tiene capacidad de penetración. Sólo se despegó en la parte final de la segunda mitad, cuando el Eibar relajó las atenciones, empachado con el marcador.

6.Los rojiblancos se quedaron así tuertos del ojo derecho y Foulquier, lejos de doblar con constancia para prodigar envíos, quedó expuesto al taladro armero, con ese relámpago llamado Inui. No lo pasó mejor Cuenca en la otra vera. Gastón Silva también tuvo sus dificultades ante Capa y Pedro León, que percutieron como un martillo, con mira telescópica el murciano.

7.Si el Eibar llegó al porche de Ochoa con tanta facilidad fue también por los lamentables fallos de pase en el centro del campo. Hay una estadística sangrante. De 130 pases intentados, el Granada erró en 67, casi la mitad de ellos. En el caso de Lombán, el dato se disparó en ese acto. Dos conexiones buenas de 16 intentos. Sin templar algo el asunto mediante cierta posesión, con Uche y Pereira apáticos, la escabechina fue inevitable, ante un cuadro que venía de asaltar Mestalla.

8.La personalidad de un equipo emana casi siempre de su medular. Uche y Pereira se convirtieron en auténticas barredoras ante Las Palmas, duros en el choque, ágiles en la salida, con carácter y pasión. En Ipurúa parecieron unos despistados panolis, en las antípodas del nivel que pueden llegar a ofrecer.

9.La salvación se convierte en un reto dificilísimo, para el que hay margen pero escasean los argumentos. Lo que un día se solidifica, al otro se derrite. Está verificado que sólo hay un camino posible, que no necesariamente lleva a la permanencia, pero que al menos no sonrojará a la hinchada. Se trata de compensar la pobreza de fútbol con unas ganas inmensas, como pasó ante Las Palmas.

10.Alcaraz tendrá que refrescar su formación de nuevo, porque la estabilidad apenas dura. Repasar su defensa, devolver al ruedo a Carcela, introducir a Héctor, seguramente a Wakaso también. Algo tendrá que hacer para que se gane, empate o pierda, haya orgullo en una hinchada que no demanda tanto, tras tanto fiasco. Sólo ser honorables, a riesgo lógico de bajar. Las matemáticas hacen más que posible la permanencia pese a la sangría en tierras vascas, pero para creer hacen falta más que números. Se necesita una idea y que quienes la lleven a cabo la sientan y la sepan interpretar.