Un Granada digno de estudio

La victoria que el Eibar consiguió en Ipurua por 4-0 tuvo lugar ante un Granada CF que ofreció una espantosa imagen en todas las líneas, mostrando su versión “más indolente” en un partido que si ganaba le podía dejar a dos puntos de la salvación.

En la edición impresa de IDEAL la crónica del partido se tituló “Aterrizaje forzoso de un Granada indolente” y en la misma se relató que “la versión más indolente del Granada regresó en Ipurúa, allí donde se aguardaba su posible elevación a la euforia tras su buen partido ante Las Palmas y los interesantes resultados ajenos de la jornada. Hay equipos que arrojan sensaciones difusas, pero lo de los rojiblancos es digno de estudio. Son capaces de mutar desde un porte guerrero, el del lunes pasado, a un despliegue vulgar, de pierna blanda, sin brío. En el campo de dimensiones más escasas de la élite, un lugar en el que es necesario igualar la vehemencia de los locales, los nazaríes se hicieron trizas y, lo que peor, rebajaron cualquier tipo de ilusión alentada por los tres últimos puntos conseguidos. Vuelve al rincón de pensar. Fue una masacre en la armería, ante un club ejemplar de gestión más que digna, que sin hacer ruido afronta el último tramo con los deberes hechos y el reto de rodear los puestos que dan acceso a Europa”.

En el portal digital de El Diario Vasco la crónica fue titulada “El Eibar se abona a las goleadas” y en ella se destacó que “los azulgranas se han ganado el derecho a aspirar a todo. Después de dos ascensos consecutivos de Segunda B a Primera, después de tres temporadas siendo el equipo revelación en las primeras vueltas, a los de Mendilibar les va tocando vivir un final de campaña con una meta ambiciosa por la que pelear. Ni a los aficionados ni a los jugadores les gustan los partidos de los lunes, pero los primeros acudieron fieles a su cita con un equipo que no deja de darles alegrías, y los segundos encararon la cita con la misma concentración e intensidad de siempre. Tenían muy presente que enfrente tenían a un rival que se jugaba la vida”.

A nivel nacional, Marca tituló su crónica “Un repaso de categoría” y subrayó que “el Eibar y el Granada, a día de hoy, no son de la misma categoría. Juegan a otra cosa distinta. Lo demostró el equipo de Mendilibar, que pasó el rodillo ante un rival sin respuesta y sin alma. Fueron cuatro pero pudieron ser más (…) No hubo ni una sola faceta del juego en la que los de Alcaraz no se vieran superados ampliamente por su rival. La distancia entre ambos es abismal, y la actitud también”.

Por otro lado, en as.com se reflejó que “El Eibar arrolló al Granada”. El diario madrileño resaltó que el equipo vasco “volvió a demostrar que atraviesa un momento de forma tan dulce como espectacular. Sumó su segunda goleada seguida y ya oposita muy seriamente a Europa con 35 puntos tras 22 jornadas disputadas. Esta vez maniató al Granada en una noche memorable para cualquier simpatizante armero. Completó un partido perfecto. Sin errores y aprovechando casi todos los que cometía el equipo nazarí”.