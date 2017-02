Alberto Bueno dice que ni tenía “feeling” ni se “sentía futbolista” en Granada

Dos semanas después de que se produjera su salida, el mediapunta, o segundo delantero, Alberto Bueno, hizo repaso de su breve estancia en el Granada CF y las razones que le abocaron a acomodarse en el Leganés en la recta final del mercado invernal.

“Yo no quiero estar en un sitio en el que no esté a gusto o no tenga ‘feeling’. Allí no lo tenía. Quería que mi salida del Granada se hiciera lo antes posible para ir a algún sitio donde me quisieran. Allí no tenía ese sentimiento de levantarme por la mañana y sentirme futbolista”, dijo el jugador en declaraciones recogidas por la página web ‘Somos Lega’, que es donde también incidió en las razones de que quisiera vestir en verano de rojiblanco o aquellas por las que comenzó plantearse hacer las maletas una vez que evaluó la trascendencia que había tenido sobre sí mismo la destitución de Paco Jémez y la llegada de Lucas Alcaraz.

“En Granada jugué seis partidos seguidos, me encontraba bien, pero el cambio fue radical. Jémez tuvo interés en mí aunque en el Oporto quería quedarse conmigo, pero yo necesitaba tener continuidad. Así que por eso decidí irme al Granada el verano pasado”, relató.

Por otra parte, el madrileño significó que está “muy feliz” por el cambio. “A nivel humano me he encontrado un grupo sensacional. Gente muy cercana y muy trabajadora. Comparo este vestuario con el que tuve en el Rayo. Es muy cercano, humilde y trabajador. El Leganés me transmitió confianza desde el principio. La forma de jugar y la mentalidad que tiene el equipo me daban y me dan buenas vibraciones”, comentó.

Finalmente, y a propósito de los objetivos grupales, Bueno declaró que “en Leganés hay muchas ganas de quedarse en Primera. El objetivo es claro, está marcado a fuego. Todo el mundo sabe lo que hay que conseguir y eso es un punto a favor respecto a otros equipos que no se esperan o esperaban estar aquí”.