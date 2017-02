El partido, en directo

Otra vez más nuestro querido lumbreras luquitas, que de fútbol tiene más que demostrado ya que no entiende ni papa, pero eso si es granadino y muy granadinista que es lo que por aquí parece importar, nos hace tirar por la borda otro partido más, con un planteamiento absurdo e inútil como el, jugando con 5 defensas cuando el equipo contrario juega con un solo delantero, vamos de juzgado de guardia, y así otra vez más tira toda una primera parte para luego reaccionar como siempre, mal y tarde, en fin , la de todos los días es lo que nos esperábamos los que no nos dejamos convencer con propaganda barata de patriotismo y granadinista de este señor que nos quieren meter con calzador, la culpa no es de el que no da para más es culpa de quien pensó en traerlo aquí y en que podía y estaba capacitado para sacar esto adelante.

Chorreo absoluto.

El Éibar juega corriendo, los nuestros andando.

Lombán e Ingason dos tochos importantes.

No hay sistema, no hay defensa, no hay medio del campo, los balones a la delantera no llegan y Lucas gesticulando, pero no hace nada.

Cualquier equipo de Primera y, me atrevo a decir de Segunda nos chorrea.