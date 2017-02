El Granada B mide fuerzas ante el equipo que menos goles encaja en el grupo IV

El Granada B encara la vigésimo quinta jornada con el objetivo de darse una alegría después del sinsabor que le deparó la derrota por la mínima en Lorca, uno de los equipos poderosos esta temporada en el grupo IV de Segunda B. En esta ocasión le toca regresar a casa y medirse en Los Cármenes (12.00 horas) al Melilla, un rival que pelea por acabar entre los cuatro primeros para disputar así al final de temporada las eliminatorias de ascenso a Segunda.

Será la primera cita de las dos seguidas que debe afrontar ahora el filial rojiblanco. El fin de semana siguiente recibirá al Real Murcia, otro aspirante para estar arriba en la tabla. El calendario se ha empinado y debe afrontar una fase más complicada, aunque el equipo de Lluis Planagumá ya ha mostrado capacidad competitiva para ofrecer resistencia a cualquier oponente con el que le toque jugar. De hecho, todas las derrotas que ha encajado han sido por la mínima.

Como anfitrión, el equipo granadino se encuentra en un momento espléndido. Ha ganado los cinco últimos encuentros que ha jugado en casa y los cuatro más recientes de manera solvente. Anotó tres goles en cada uno de ellos. Con el paso de las jornadas se ha convertido en el equipo más goleador del grupo IV de Segunda B junto al Lorca. Solo se ha quedado una vez sin marcar en los compromisos disputados en casa.

La situación en la tabla es tranquilizadora para el conjunto granadino, después de que llegara a estar en puestos de descenso en la primera vuelta. Tiene una renta de seis puntos sobre la zona peligrosa y está a la misma distancia de la cuarta posición, la última que concede derecho a disputar las eliminatorias de ascenso. El objetivo es alcanzar cuanto antes los puntos necesarios para obtener la permanencia y a partir de ahí pelear por otras metas, aunque sin la presión de estar entre los primeros clasificados.

Para esta jornada no está disponible Pawel, que no ha logrado recuperarse de un fuerte golpe que recibió en la espalda en Lorca. Tampoco está Yeray Sabariego. El centrocampista catalán ha sido sancionado con un partido por acumulación de amonestaciones. Arrastraba cuatro tarjetas de su estancia en el Sabadell y en Lorca recibió la quinta al poco tiempo de salir al terreno de juego para sustituir a Sulayman. Tampoco va a estar Pervis Estupiñán, que sigue aún en el Sudamericano sub 20.

Regresa Hongla

La parte positiva es el regreso de Martin Hongla. Lucas Alcaraz no va a contar con él en esta jornada para el partido en Eibar y ha permitido que acuda a la llamada del filial para cubrir la ausencia de Pawel. El central camerunés ha sido indiscutible en el eje de la zaga antes de pasar al primer equipo y formará pareja con Hugo Gomes en este partido. También regresa a la convocatoria el medio brasileño Matheus Santana.

Mientras tanto, el Melilla llega a este compromiso como uno de los equipos más difíciles de batir. Solo ha perdido cuatro partidos esta temporada y es el que menos goles encaja. Ha recibido dieciséis, dejando la portería a cero en varias ocasiones. Acumula ya nueve jornadas sin perder y ocupa el quinto puesto en la tabla. Para este partido pierde a Romero por sanción, aunque recupera al central Sergio Sánchez y puede contar ya con David Agudo, uno de los refuerzos que realizó en el mercado de invierno.