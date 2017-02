La cantera da un salto de granadinismo

La transformación de la política de cantera fue uno de los pilares que se marcaron con el cambio en la propiedad de la entidad rojiblanca el pasado verano. El proyecto presidido por John Jiang y apoyado en la gestión por Media Base Sports no se basa en dar prioridad a los jugadores que llegan de fuera y sí en potenciar a los más cercanos, a los que son de la tierra. En ese proceso se está tratando de forma progresiva de ir 'granadinizando' los equipos de las categorías inferiores para que haya más posibilidades de que surjan valores criados aquí.

En la cúspide de esos equipos antes del paso al fútbol sénior está el equipo juvenil que compite en la División de Honor. A diferencia de las temporadas anteriores, la plantilla de este curso cuenta con un acento muy granadino. En torno a un ochenta por ciento de los jugadores son nacidos en la provincia y esa apuesta no ha repercutido de forma negativa en el rendimiento, más bien pasa todo lo contrario. Está entre los mejores conjuntos juveniles del grupo andaluz de la categoría y con opciones de terminar entre los cinco primeros.

Al frente del banquillo está Rafa Morales, conocido en el mundo del fútbol local como Rafilla. Son varios los años que lleva ya al frente del equipo y su gran trabajo se reconoce en un equipo que ha ido a más con el paso de los meses. Recuerda que el pasado verano hubo que acometer una serie de cambios, porque muchos jugadores ya habían superado la edad juvenil y no podían continuar. «Tuvimos que hacer una plantilla muy nueva, lo que requirió darle muchas vueltas a todo y nos beneficiamos del descenso del Santa Fe, lo que nos permitió captar muchos jugadores de ese equipo, aparte de los que subieron del Nacional. Todo eso nos hizo confeccionar un plantel más granadino y con futbolistas más jóvenes», explica el entrenador.

Se siente orgulloso de que tres cuartas partes del equipo esté formado por jugadores granadinos y hasta en ocasiones ha contado con ocho o nueve jugadores en el once de partida. Hay foráneos como Santana, Becerra y Ponce. Fueron enviados por el Udinese en virtud del acuerdo que existe para reservar licencias a los que provienen del fondo de Gino Pozzo, el anterior propietario, pero eso no ha impedido que el equipo tenga cada vez más productos de la tierra.

«Lo importante que debe hacer un equipo juvenil es aprender a competir y nutrir al filial de jugadores. Esta temporada se está contando mucho con algunos de ellos para los entrenamientos, además de que ciertos casos, como Santana, ya está permanentemente y hasta jugando en el equipo. Otros como Dani Palomares o José Luis fueron convocados para un partido y en el mercado de invierno se ha repescado a Migue Cobo, que ya fue juvenil hace unos años con nosotros y ha regresado ahora», apunta Rafa Morales.

El objetivo del club es que no emigren a otras canteras los que más destacan. Se intenta mimar más a los jugadores de la provincia, a los que se les dan posibilidades de crecer para intentar llegar al filial o al primer equipo con el paso de los años. Algunos han sido tentados por clubes más poderosos a edades tempranas y eso es lo que se quiere evitar ahora, para que así en un futuro se vean más los resultados.

director de fútbol formativo

«Estamos intentando recuperar a granadinos con nivel»

Rufo Collado es el director de fútbol formativo en el Granada. Está al frente del organigrama de la cantera desde el pasado verano y espera que poco a poco se vean los resultados tras el inmenso trabajo que se está realizando con la base. Las ideas se modificaron con el cambio en la propiedad del club. Esta temporada es de transición y a partir de la siguiente «va a ir cambiando, porque ya habrá pocas licencias reservadas para los jugadores provenientes del Udinese, según se estableció en el convenio que se firmó».

La idea es repescar a futbolistas granadinos que en su día se marcharon por encontrar otros proyectos de equipos grandes de Primera. «Estamos intentado recuperar a esos jugadores que tienen nivel, les ofrecemos el plan metodológico que se aplica para los que ya están aquí, todo se está profesionalizando y a ver si ya en unos años podemos tener en lo más alto a granadinos. Es nuestra apuesta y con esa finalidad trabajamos en la cantera», indica Collado.

Es un trabajo en la sombra, que no perciben los aficionados, pero es constante y orientado a contar pronto con frutos. El responsable de la cantera explica que «se analizan todas las sesiones de los equipos a nivel físico y metodológico para saber las cargas de balón que hay. De eso se encarga José Luis Garre con los contactos que mantiene con los entrenadores. Tenemos una idea, pero es un proceso que no es corto. Al Barça le costó mucho tiempo imponer su estilo y nosotros acabamos de llegar, por lo que hay que ir paso a paso para que todos los equipos adquieran una identidad y un modelo de juego, que se traduzca en llevar el peso de los partidos y eso no es fácil».

Los equipos de la cantera están situados en su mayoría en la parte alta de la clasificación de sus competiciones. Sucede con el equipo juvenil de División de Honor. También brillan los cadetes, los infantiles, los alevines y los benjamines. «Lo que se trata es de sacar jugadores que sean competitivos», señala Rufo Collado. Esta temporada gran parte de ellos trabajan en el complejo deportivo Antonio Prieto tras el acuerdo que se alcanzó con el Ayuntamiento, lo que facilita «el trabajo de los analistas y de los entrenadores». A partir del próximo curso deberán estar todos en la ciudad deportiva del club.