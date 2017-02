Alcaraz: "El partido hay que afrontarlo con la misma intención del lunes"

Lucas Alcaraz, entrenador del Granada, diseccionó el duelo que le espera este lunes ante el Eibar en la habitual rueda de prensa previa al desplazamiento. Estas fueron sus palabras.

QUÉ GRANADA SE VERÁN: “No se lo vamos a aclarar a Mendilibar. Necesitamos ganar pero cada victoria tiene unos caminos. Cada cual tiene unas connotaciones. Tenemos que manejar todas las armas. De aquí al final hay que intentar ganar todos. Hemos pasado por la casa de los grandes. Hay que ir a ello”.

SAUNIER Y CALENDARIO: “Hay que utilizar a cada jugador cuando esté preparado. Lo de Saunier nos hace modificar la línea de tres, pero confío en el que salga. Salimos muy perjudicados de la designación del calendario en febrero. Poco tiempo de descanso durante la jornada entre semana que vendrá. Salimos perjudicados. El siguiente partido es el importante, pero utilizaremos a los futbolistas cuando creamos que estén mejor”.

MANTENER LA “MALA LECHE”: “Me refería al mismo grado de necesidad. Que no sea aquello de ganar un partido aislado, como si nos llevara a algún sitio. A los grandes se les puede ganar en casa, así que todos los partidos son ganables. Unos se podrá, otros no, respetando el máximo a todos. El Eibar es súper fiable, pero no significa que no se le pueda vencer”.

CONFIANZA EN EL EIBAR: “Los precedentes no valen. Con Las Palmas se suponía que ellos estarían mejor. Sin embargo, no fue así. No los tengo en cuenta”.

WAKASO: “Tiene ritmo de competición. Aporta polivalencia, intensidad, movilidad. Lo que es él como jugador. Es alineable, pero veremos este lunes si juega o no”.

DIMENSIONES DE IPURÚA: “Respecto al precedente, va a ser un juego más vertical, darle importancia a la segunda jugada, balón parado, centros laterales... Es distinto al anterior, pero hay que afrontarlo con la misma intención del lunes. Cada partido tiene sus particularidades, pero nosotros tenemos potencial para adaptarnos a cualquier tipo de partido”.

FICHAJES: “Estoy muy contento con los laterales actuales, pero nos puede aportar mucho Héctor. Le faltaba un punto de forma. Él va a estar pronto para competir 90 minutos. Adrián, igual, e Ingason. El que estaba más bajo es Kone pero cada vez está mejor. Elevan la competitividad y refrescan”.

RIVALES DIRECTOS: “El resultado que conviene es el que te permita pillar cuanto antes al que tienes arriba (Leganés)”.