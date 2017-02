Fran Rico: "Creo que el Granada vendrá a por todas"

Hay un gran poso de nostalgia cuando Fran Rico habla de Granada y un deje de tristeza al trasladar los motivos que condujeron a que abandonara el equipo del que ya era primer capitán y por el que había ampliado su contrato, un año antes, por un lustro. Se marchó cedido al Eibar durante un par de campañas y su decisión, es evidente, fue una acierto en lo personal. Está jugando con regularidad en una escuadra que está en la zona tranquila de la clasificación. Ya regresó a Los Cármenes con la camiseta azulgrana y se llevó el triunfo. Ahora, recibe al equipo que aún es propietario de sus derechos, pero que le rechazó.

«Lo que estaba viendo en pretemporada no me gustaba. La sensación que tenía no me agradaba, porque partía con mucha ilusión, con un entrenador nuevo, que tenía una idea de juego en la que pensaba que podíamos disfrutar todos. Pero noté que no había esa confianza, que no estaba contando conmigo lo que imaginaba. No veía el momento de que pudiera ser importante con Jémez y se habló de la posibilidad de salir. El club no puso ninguna pega y esto para mí fue clave. Cuando compruebo que no ven con malos ojos una salida, es el momento en el que tomo la decisión también. Hago fuerza para salir y luego no hay mucha complicación. Vengo al Eibar, que era donde más me interesaba. Fue algo difícil, después de tantos años en Granada. A día de hoy, ha sido un acierto», certifica.

Marchó por dos campañas y no tiene previsto salir este verano. «La única posibilidad que hay de desvincularme del Eibar es una opción de tanteo en caso de que le hagan una oferta al Granada por mí. Por parte del Granada no se podría romper la cesión, porque ellos no van a hacer esa oferta», explica. «Tengo claro que estos dos años los voy a pasar en el Eibar, pues es lo que he firmado. Estoy muy a gusto y haciendo una campaña muy buena. Pero me quedan dos años más con el Granada después. Tendré que volver allí y lo haré con la máxima ilusión si me toca. Ahora he de centrarme en esto. El futuro ya se sabe cómo es. Nunca tienes claro lo que puede pasar, pero la realidad es que por contrato sigo siendo rojiblanco», aclara.

El gallego está sorprendido por los cambios «drásticos» de la dirección y no cree que regrese este verano

El estado de transformación permanente en el que se instaló el Granada desde la llegada de la nueva cúpula no deja de asombrar al centrocampista gallego, que vivió la evolución rojiblanca desde el estreno en Primera división. «Me ha sorprendido el cambio general que se está haciendo, tanto a nivel de jugadores como de empleados. En el otro proyecto se criticaba que venían muchos extranjeros y que la idea era siempre vender, pero creo que entonces se intentaba tener una base de jugadores con años de contrato, que conocían bien el club y eran fuertes en ese ámbito. A partir de ahí se cambiaban cosas y se pretendía incorporar gente con proyección, con los que el Granada pudiera verse recompensado con ventas. Esto también nos hacía tener muchas dudas, al haber tantas incorporaciones, pero creo que ahora ha sido todo muy drástico. Demasiadas cosas juntas», analiza. Como el despido de su buen amigo Javi Ávila. «Es un ‘fisio’ muy competente, que siente el club. Un profesional muy grande y extraña que, sin motivo aparente, pues por su trabajo no es, se produzca una pérdida tan grande», lamenta.

Jémez le rechazó, pero con el entrenador actual atravesó una experiencia bien diferente. «Estuve sobre todo un año, porque en el medio anterior que él ya dirigió, yo estaba aún lesionado. Con Lucas –Alcaraz– viví el mejor año de los que tuve en Granada, aunque nos salvásemos en la última jornada. Pasamos la temporada tranquilos y sólo se nos complicó al final, quizás por la relajación de pensar que lo teníamos hecho. Fue el mejor Granada en mis cinco años allí. Disfruté mucho con él», asegura.

Es consciente de que su anterior equipo está muy necesitado. «No creo que el Granada quiera el empate, vendrá a por todas. A intentar ganarnos. Nosotros iremos a por los tres puntos también. En casa estamos fuertes, tenemos confianza y ojalá lo consigamos. A partir de ahí, espero que el Granada cumpla su objetivo, gane todos los partidos que pueda y que se salve, que estoy convencido de que lo puede lograr», desea. En su memoria, están muchas batallas con la camiseta de rayas horizontales. «Hemos tenido años en los que parecía que la salvación era imposible y lo lográbamos, pero sí que es verdad que este año se ve de una manera diferente. Es verdad que los equipos de abajo tampoco están puntuando lo que suelen. No está tan lejana la permanencia. Es posible, aunque han pasado momentos muy malos, en los que no eran capaces de conseguir la primera victoria. Supongo que el triunfo con Las Palmas les reforzará y estarán motivados», comenta, antes de agregar que «nosotros conseguíamos el objetivo al final y la recompensa era mayor.La felicidad de ese último día, de que viniera todo con prisas, te hacía disfrutar mucho más de la victoria», agrega.

Adaptado

Sobre su actuación como armero, aporta que «cuando llegué sabía que tenía mucha competencia. En mi posición había dos jugadores –Dani García y Escalante– que habían actuado en todos los partidos y sabía que iba a ser complicado. Pero desde que llegué, que fue precisamente en el partido ante el Granada, que vencimos 1-3 allí, me gané el puesto, que es algo que hay que demostrar cada día, porque el míster –José Luis Mendilibar– no se casa con nadie», introduce.

Una serie de lesiones han interferido en su trayectoria en semanas recientes, pero ya está con fuerzas de aportar. «El Eibar es un equipo que juega con mucha intensidad, que es atrevido a la hora de presionar. Siempre da un paso al frente, sea en el campo y con el rival que sea. Yo me he sabido adaptar a ese sistema de disputa de segunda jugada. A partir de ahí tenemos libertad para jugar y llegar. Me encuentro cómodo. Estoy disfrutando y que los resultados acompañen invitan a que te atrevas a hacer más cosas, a que te salgan», concluye.