El centro de la zaga está bajo mínimos en el Granada B

El Granada B trata de recuperarse de las secuelas que dejó la derrota en Lorca del pasado domingo. Pawel recibió un fuerte golpe en la espalda, del que aún no ha logrado recuperarse y le ha impedido por el momento volver a ejercitarse con el grupo, lo que ya empieza a preocupar y puede provocar que finalmente no se pueda contar con él para afrontar el partido de mañana en Los Cármenes ante el Melilla. No va a estar seguro Yeray Sabariego, que ha sido castigado con un partido por acumulación de tarjetas.

Si se confirma la ausencia del central polaco va a suponer un problema para Lluis Planagumá, ya que tampoco puede disponer de Martin Hongla, que se encuentra al servicio del primer equipo desde hace varias semanas. Esa situación deja solo al brasileño Hugo Gomes como jugador para el eje de la zaga, además del recién llegado Ismael Athuman, un central canario que aún no ha entrado en ninguna convocatoria y que intenta integrarse todavía en el equipo. En caso de que no llegue Pawel, es posible que tenga que actuar de titular, salvo que el técnico rojiblanco adapte a otro jugador a esa posición.

Durante esta semana también se han sumado a los entrenamientos del primer equipo Sergio Peña y Sulayman, aunque no parece que Lucas Alcaraz los vaya a tener en cuenta para la convocatoria, lo que debe permitir que el preparador catalán pueda contar con ellos. Es una cuestión que se conocerá hoy tras la celebración de la última sesión de entrenamiento y con ya todas las cartas sobre la mesa, llegará el momento de configurar la convocatoria para afrontar el duelo con el Melilla.

Planagumá considera que van a llegar dolidos a esta cita, porque «nos quedamos fastidiados tras el partido del pasado domingo, no queremos tirar nada, ya sea el rival que sea el que nos encontremos, queremos estar siempre a un buen nivel». En Lorca el filial granadino tuvo capacidad de reacción tras adelantarse el equipo local, aunque después ya no pudo hacer lo mismo tras encajar el segundo gol.

En casa el Granada B ha ganado sus últimos encuentros de manera holgada. Ha marcado tres goles en cada uno de los cuatro compromisos más recientes que ha disputado como anfitrión y es junto al Lorca el equipo más realizador en el grupo IV de Segunda B. Planagumá confía en «continuar en esa dinámica como locales y encontrarnos otra vez cómodos, porque logramos generar mucho y conceder muy poco, y ahora nos vienen dos encuentros seguidos en casa que queremos aprovechar al máximo».

Rival competitivo

Al Melilla, que está en la zona alta y aún no ha perdido en la segunda vuelta, lo cataloga como un rival «muy competitivo, así lo dicen sus números. Ha caído derrotado en muy pocos partidos y encaja pocos goles, por lo que hay que pensar que será complicado de ganar, están en una posición alta y no renuncian a nada, lo que hará que debamos realizar un gran esfuerzo para lograr nuestro objetivo en esta jornada».

El siguiente fin de semana el filial rojiblanco también jugará en Los Cármenes. Será el sábado 18 de febrero frente al Real Murcia. Le esperan de forma continuada dos rivales que aspiran a clasificarse para disputar las eliminatorias de ascenso a Segunda al final de temporada. El equipo granadino no tiene la presión de estar tan arriba, aunque eso no significa que vaya a renunciar a terminar en el mejor puesto posible, pese a que esta temporada hay mucha competencia para situarse en las primeras posiciones.