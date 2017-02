Edgar se fue gratis y costó lo que Atzili

Hace dos veranos, fue el primer fichaje del Granada. En el pasado estío, resultó de los primeros en marcharse. La etapa de Edgar Méndez como rojiblanco se truncó mucho antes de cumplir las cuatro temporadas que tenía firmadas. Llegó procedente del Almería por una cantidad en torno a los 750.000 euros. Se marchó gratis, para luego enrolarse en el Alavés. Lo que los nazaríes pagaron en su momento no fue demasiado, según se mire. Fue lo que luego costó Atzili, cuya adaptación a España ha dejado mucho que desear, pese a que la dirección deportiva considera que puede tener una futura venta al fútbol israelí por más del doble. La cotización de Edgar, sin embargo, sí se ha disparado. Haciendo goles desde la banda, en el equipo revelación, con mucho aire en LaLiga y finalista de la Copa del Rey.

El fracaso de Edgar con la camiseta de rayas horizontales es uno de tantos fenómenos extraños que se adentra en la importancia de los contextos. El tinerfeño no llegó de una campaña regular en el Almería. Fue titular con Francisco pero luego quedó bastante marginado con Sergi Barjuán. Algo le vio Juan Carlos Cordero, que le captó. Al principio José Ramón Sandoval le dio bastante cancha. Luego se distanciaron, apegado a la facción opositora que levantó Piti en el vestuario y que acabó costando la salida del mediapunta de Reus. Sandoval caería algo después.

Edgar no se asentó, pese a que se empleaba con brío. Anduvo fallón cuando llegaba al área. Con José González no rascó bola. La campaña culminó con la salvación pero su participación se observó como anecdótica. Paco Jémez pareció no tener dudas. Fue dispuesto entre los primeros nombres de su larga lista de descartes. El entrenador cordobés quería a Burgui, para empezar. Este no llegó, se colocó en el Sporting, pero a Edgar no le echó mucha cuenta. Se lo hizo pagar caro una semanas después, en aquella noche en Vitoria en la que abrió el marcador de un triunfo blanquiazul que, además, costó el puesto a su 'verdugo'.

Envidia

El del Alavés es uno de esos aparente milagros que provocan envidia. Eliminó al Celta con una formación base que no está construida a golpe de talonario. Cinco cedidos, de los que dos llegaron del Levante (Deyverson y Camarasa), otro del City de Guardiola (Manu García), y otros dos de filiales (Theo y Marcos Llorente); otro exgranota (Feddal), al que no llamaron para la Copa de África; un futbolista asolado por las lesiones (Ibai); y cuatro que subieron de Segunda (Pacheco, Femenía, Laguardia y Toquero, con sólo este con bastante bagaje en la élite). Desde el banquillo, dos ex del Getafe (Vigaray y Alexis), más Edgar. Todo, haciendo el mismo número de fichajes que el Granada, cambiando de entrenador y director deportivo, aunque este tenía experiencia en clubes en tal posición.

¿Cuál es la moraleja? Que medir bien las expectativas, consolidar un grupo y empezar con buen pie (ganaron en el Camp Nou en la primera jornada) atemperan las revoluciones y pueden propiciar éxitos inesperados. Una programación coherente y la suerte insuflan metamorfosis como la de Edgar. Otro 'caso' Nolito.