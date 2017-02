El reto más complicado del argentino Ezequiel Ponce

Una nueva etapa ha comenzado en la carrera futbolística de Ezequiel Ponce durante el recientemente finalizado mercado invernal. El delantero argentino, cedido por la Roma, comenzó la temporada siendo el 'nueve' de referencia del equipo pero tras un comienzo ilusionante, con gol incluido en la primera jornada ante el Villarreal, su nivel de protagonismo ha decaído notablemente. En los últimos partidos de la era Jémez fue suplente de Kravets y de Barral y con Lucas Alcaraz al mando ha sido el segundo delantero más usado por detrás del ucraniano, que ha rendido a buen nivel y es el máximo realizador rojiblanco con cinco dianas.

Ahora, con el fichaje de Adrián Ramos y a pesar de las bajas de Barral y Alberto Bueno, Ponce se ve obligado a dar más porque Alcaraz va a exigir un nivel alto de competitividad para entrar en las convocatorias de los partidos decisivos en los que el equipo rojiblanco se va a jugar la permanencia en Primera División.

El claro ejemplo de que, al menos provisionalmente, el atacante argentino se ha convertido en el tercer delantero del equipo se encuentra en la lista de convocados por el técnico granadino para el último partido de liga ante la UD Las Palmas. Ponce no estuvo en ella tras ocho partidos consecutivos disfrutando de minutos. Fue utilizado como revulsivo ante Celta, Sevilla, Málaga, Real Sociedad, Real Madrid, Osasuna y Espanyol y formó parte del once titular del equipo en el choque de la vigésima jornada ante el Villarreal, en el que el Granada no sumó ningún tiro a puerta y acabó siendo sustituido por Boga en el minuto 60 de partido.

Como a cualquier delantero a Ponce se le exige acierto ante la meta contraria y sus cifras hasta ahora son poco convincentes, al haber marcado un gol en 805 minutos. Sin embargo, su juventud -pues solo tiene 19 años- debe ser ahora un motor que le impulse a seguir trabajando con optimismo y a mejorar su rendimiento en este momento en el que su situación se ha vuelto más complicada. De ese esfuerzo y de esa capacidad de superación innegociable dependerá su futuro más inmediato.

Wakaso llega hoy

El último fichaje del Granada, que hasta ahora ha estado concentrado con su selección disputando la Copa de África, estará ya hoy en la ciudad deportiva, aunque no se espera que entrene con el grupo. El ghanés sí trabajará ya a las órdenes de Lucas Alcaraz mañana viernes.