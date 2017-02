'Memo' Ochoa: en las mejores manos

A nivel mediático no habrá un futbolista más famoso que Guillermo Ochoa en el actual Granada. Su país de procedencia, México, es un tremendo foco desde el que millones de compatriotas ‘vigilan’ la evolución de sus jugadores en Europa. Su popularidad tras la disputa del último Mundial se multiplicó y desde entonces cada paso suyo es noticia. Desgraciadamente para él, este curso no está lleno de artículos positivos para ‘Memo’, que se ha acostumbrado a perder. Y encima las estadísticas colectivas juegan en su contra, pues el Granada es el segundo equipo más goleado de la categoría (44), sólo por detrás del colista, el Osasuna (46).

Los errores individuales han sido una constante y el sistema defensivo ha costado hacerlo algo más sólido. Ante Las Palmas se dejó la portería a cero, una circunstancia extraordinaria en esta campaña, pues sólo en el encuentro frente al Sporting de Gijón en Los Cármenes de la novena jornada se logró acometer semejante proeza. Aquella vez no sirvió para conseguir la victoria, pues el Granada tampoco estuvo acertado en el área contraria.

A Ochoa siempre se le ha catalogado como un portero capaz de lo mejor y de lo peor. En el conjunto granadinista también ha tenido algún error puntual, pero sus intervenciones casi milagrosas han eclipsado cualquier fallo pasado. En las últimas fechas, además, ha ido creciendo. Su última actuación, el pasado lunes, demuestra el gran estado de forma que atraviesa. Le amargó el debut a Jesé al abortar un mano a mano con el extremo canario, aunque ya antes había utilizado sus guantes y sus reflejos con maestría. Además, a su catálogo sumó un buen desplazamiento en largo para favorecer los rápidos contragolpes con los que el equipo de Lucas Alcaraz pretendió sorprender a su rival canario.

44 goles en contra del Granada, el segundo que más ha encajado, sólo superado por el Osasuna 133 disparos entre los tres palos ha recibido el Granada, el que más de la categoría.

NÚMERO UNO 4,19 intervenciones por encuentro ha hecho, la media más alta de entre los porteros titulares. 88 paradas ha realizado por el momento Ochoa, el que más de Primera en estas veintiún jornadas.

Que es el sustento de este Granada tan negativo no sólo lo demuestran sus acciones de mérito, sino que las estadísticas personales lo refrendan. Porque 'Memo’ Ochoa es el portero que más paradas ha realizado en LaLiga en lo que va de temporada (88), con una media de 4,19 intervenciones por encuentro. Unas cifras muy por encima del segundo en esta clasificación, el portero del Betis, Adán, que ha realizado 78 paradas este curso. Es normal teniendo en cuenta que el Granada ha concedido muchas ocasiones y el mexicano se ve obligado a intervenir más de lo que le gustaría. De hecho, también en el número total de disparos entre los tres palos recibidos el Granada es el líder. 133 veces, muchas. Esto se traduce en 6,33 disparos en contra por encuentro. El siguiente en esta tabla es el Sporting, con 120.

Recordaba ayer el portal Goal en su edición mexicana que a Ochoa sólo le supera un portero de las principales ligas europeas en número de paradas. Se trata del meta del Burnley de la Premier League inglesa Tom Heaton, que ha tenido que realizar nada menos que 103 intervenciones, aunque, eso sí, cuenta con un partido más que el mexicano. Sorprende este caso en concreto porque el modesto conjunto inglés no vive instalado en la zona de descenso como el Granada, sino que se encuentra en el duodécimo puesto de la tabla actualmente, por lo que sus intervenciones se traducen en puntos con mayor asiduidad.

El caso es que a Ochoa lo incluyen continuamente en las listas de los peores porteros del continente por el simple hecho de encajar gran cantidad de goles con el Granada, sin tener demasiado en cuentas sus actuaciones personales. Las crónicas de sus partidos no suelen ir acompañadas de grandes alabanzas, aunque esta vez sí destacó entre sus paisanos. «Héroe» o «pieza clave», algunos de los calificativos de la prensa mexicana para su compatriota en el día de ayer, después de que interviniera decisivamente en varias acciones, sobre todo al final del encuentro, cuando la UD Las Palmas se volcó en busca de un empate que no llegó.

El hecho de abortar las acciones de Jesé, sobre el que los medios nacionales centraron todas sus miradas sin importar contra quién jugara el futbolista canario, le han hecho adquirid mayor notoriedad aún. Lo cierto es que en la primera de ellas Ochoa tuvo mucha culpa de que el balón no acabara dentro de la red, pero en la segunda fue el exfutbolista del Real Madrid el que le envió directamente la pelota a las manos cuando la portería estaba en otra dirección.

Al finalizar el encuentro, el portero mexicano aseguró que «uno siempre trata de ayudar al equipo en todo momento». Como todos los guardametas, «trato de tapar la mayor cantidad de ocasiones para que el rival no se vaya arriba en el marcador». Después de una victoria era normal que estuviera «contento de que salgan las cosas, de que pueda ayudar al equipo». Además, tuvo tiempo de lanzar un mensaje a sus compañeros: «Si nos exigimos de esa manera grupalmente estaremos mejor».

No será fácil mantener ese nivel de intensidad de Eibar, pues el hecho de jugar como local siempre ofrece un plus que en Ipurúa no tendrá. Sin embargo, como dijo Ochoa, los futbolistas del Granada tienen que seguir exigiéndose para poder remontar una situación que sigue siendo de extrema urgencia. Él estará en la portería alejando la pelota en la medida de sus posibilidades, pero hay que ayudarle en la tarea.