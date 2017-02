1. La rúbrica estampada sobre un papel establece el compromiso profesional de un futbolista con un club. Se vincula por unos años, con unas cantidades mensuales y algunos dígitos extra en función de objetivos. Pero el pacto con la grada es muy diferente. No hay documento que lo avale, ni se redacta en material alguno. Se lleva en la conciencia y anida en el corazón. Se riega con sudor, ganándolo con sangre.

2. Da igual que el jugador esté en propiedad o en préstamo, que sea de Valladolid o de Lagos. El compromiso con la hinchada nace de manera natural cuando el público observa las actitudes que tendría cualquier seguidor sobre el campo en caso de haber sido dotado por los hados del fútbol. Es una invocación al amateurismo, al juego en su esencial. A intentar vencer con las armas del reglamento y por el afán de sentirse pleno, de agradar a quien más lo siente. De entregarse pase lo que pase.

3. La afición del Granada quiere esto por encima de todo. Frustrada por el arranque de campeonato, con la decepción de muchos años que se han paliado en el último tercio, el deseo inherente de cualquier aficionado es que haya coraje por imponerse. Si el resultado encima es satisfactorio, miel sobre hojuelas, pero que no parezca que se hunde ante cualquier embate. El método sirvió con el Sevilla y se rescató este lunes. Conviene que no dejan pasar semejante lapso en la siguiente.

4. Los rojiblancos presionaron como nunca. Llegó a haber seis efectivos en campo canario en situaciones de salida del adversario. El portero Javi Varas trató de componer con el único zaguero suelto, Dani Castellano, quizás el menos dotado atrás. A él le encimaba Foulquier tras el saque, aunque el francés guardaba mientras a Boateng, que por envergadura era el único que podía prolongar en caso de acción directa.

5. Por el centro, en la continuación, acoso a los pivotes y sistema de ayudas con Viera, hasta que Del Cerro Grande aplicara la censura. Se triplicó la cuota de faltas pero se cortó el suministro habitual de Las Palmas. Livaja ni la olió. Tana sí anduvo revoltoso, aunque se topó con muchas piernas delante. Sólo en el tramo definitivo, con merma de energía y la incorporación de Jesé, un desastre con la espada, y Halilovic se relajó la vigilancia aduanera.

6. Había francotiradores de la crítica aguardando a la ruina antes del partido. Quizás la llamada grandeza de este deporte se encuentra en que una misma cosa se puede pintar de maneras adversas sin faltar a la verdad. Jugar con tres centrales se califica de maniobra defensiva u ofensiva según la etiqueta del entrenador que lo esboce, cuando en realidad es la propuesta de intenciones la que define la tendencia.

7. Asaltando la parcela ajena, apretando y corriendo para atacar, no se puede hablar de conservadurismo. Los fusiles se descargaron porque se agregaron tres puntos. Si no, el que elige habría sido acribillado sin piedad, por prescindir de Samper, por no darle la titularidad a Héctor, por ralentizar la integración de Kone o por matar a Kennedy. No fue así y el tren pasó esta vez. Ni se chistó a la directiva tampoco.

8. Este Granada tan multicultural tiene mucho de antiguo, en el fondo. Se ha comprobado que cuando casi todos son solidarios, compite como el que más. Así era, dicen, con Joseíto. Luego tiene piezas rápidas, potentes, para salir al galope, sin meditar mucho. Carece de grandes protagonistas del criterio con el balón, pero sí tiene quien muerda y apriete. Gente que puede ofrecer más.

9. Carcela anda bajo de forma, muy parado en la Copa de África, pero ha de recuperar fulgor. Mallé va camino de la graduación y Ramos tiene las características para hacerse ídolo de Los Cármenes por su fuerza, atemperada también por la falta de ritmo. Con Pereira a destajo y Uche con la aspiradora, tan sólo hay matices que pueden modularse en cada partido. No es de relumbrón, pero tampoco un desastre.

10. La historia dice que los rojiblancos fueron temidos por su solidez en casa, por su dureza, pero sobre todo por la resistencia al quebranto y la fe por el triunfo. Quizás no llegue para abrazar una nueva salvación, pues queda muchísimo y tendrán que adaptarse a otras circunstancias, pero el orgullo se mantendrá en alto. No habrá reproches y sí licencia para soñar con una más. La más difícil. Sólo les falta enrolar a algunos nuevos y a Boga, el alienado. Qué mal se sale en la foto cuando todos se funden y uno se enreda por su cuenta. Que lo entienda sería estupendo. La garra es un idioma universal.