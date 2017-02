Sin borrón y con cuenta nueva

Segunda victoria del Granada en veinte partidos. No es para tirar cohetes, pero un pequeño hilo de esperanza se atisbó en la noche del lunes en Los Cármenes. Volvió el Granada a competir, a poner garra y esfuerzo para contrarrestar la mayor calidad técnica del rival, y un buen equipo, la UD Las Palmas, como otrora el Sevilla, se convirtió en la víctima propiciatoria de los rojiblancos. La jornada no ha podido ser más oportuna, y el Granada en esta carrera de fondo tras la pájara de un mes de enero para olvidar, ha hecho la goma, en términos ciclísticos, para volver a engancharse a la liga. Aunque el objetivo de la permanencia queda aún muy lejos, la salvación queda a solo cinco puntos, un panorama complicado aunque alentador tras lo vivido en las últimas jornadas.

No estaba el club para fiestas, sobre todo tras el mercado invernal que dejó a la luz la bisoñez, ingenuidad o ineptitud de la dirección deportiva, ninguneada el último de día precisamente por un suplente de los canarios que les volvió a mostrar a algunos, por si no se habían enterado aún tras los fiascos de verano, que en este mundo del fútbol actual sólo manda la pasta y el amor a los colores es cuestión exclusiva de las aficiones, de lo poco auténtico que va quedando. El ruido de fondo del tramo final de este periodo de contrataciones invernal tapó algunos aportes que pueden ser sustanciales, como los del elegante delantero colombiano Ramos, o los del sobrio central islandés Ingasson, cuyo poderío aéreo empezó a demostrarse ante el equipo canario. Aún queda por llegar el ghanés Wakaso y por acoplarse el albano-griego Kone, que deben ser importantes en la parcela más controvertida del equipo, el centro del campo. Queda por comprobar la aportación de Héctor, porque el portero Rui Silva lo va a tener complicado dado el estado de forma del 'Memo' Ochoa, cada vez más trascendental para el equipo.

más información La crónicaPereira enciende la llama de la esperanza

Salió el Granada con brío ante el equipo canario, atosigando en la salida del balón a los de Setién, no dejando que armaran desde atrás ese bello juego fluido que desarrollan. La intensidad echada de menos en otros partidos apareció en el primer tramo del partido, donde los tres de delante, Carcela, Ramos y Mallé, los dos centrocampistas, Andreas y Uche, y los dos carrileros, Foulquier y Cuenca, se imponían por ganas y poderío físico a sus rivales, mejores dotados técnicamente.

El gol del partido –un gol para encender una lucecita al final del negro túnel en que se encuentra el equipo-, fue resultado de esa labor de hostigamiento constante de los granadinistas. El balón recuperado llegó a Carcela que lo filtró a Pereira. El azar del fútbol llevó a que un control defectuoso del balón alzase el mismo y Andreas decidiera patearlo para describir un globo imparable para Javi Varas. Un golazo que otorga tres puntos, trascendentes para volver a meter al equipo provisionalmente en la pomada de la competición.

El joven Mallé confirma partido tras partido el acierto de subirlo al primer equipo

Por los locales destacaba nuevamente el joven Mallé, que confirma partido tras partido lo acertado de la decisión de su llegada al primer equipo y se reivindica como titular indiscutible. Por los visitantes Viera, que volvía a mostrar sus dotes de director de orquesta, eso sí, sin la brillantez de la pasada campaña donde cuajó una primera parte primorosa que llevó dos veces a la lona al Granada.

La bajada de la intensidad por parte del Granada en el segundo tramo de la primera parte llevó al dominio pleno del juego por parte del Las Palmas, que tuvo, en ocasiones tanto de jugadas combinativas como a balón parado, oportunidades para la igualada. El centro del campo local empezó a resentirse, con un Pereira enredándose en esas individualidades que tanto le perjudican, y con un Uche que bajó en sus prestaciones para el corte en este tramo. Además la candidez posicional defensiva del Granada, mostrada en un saque de esquina donde los rojiblancos se durmieron de manera lamentable, permitieron un remate cómodo al rival que la suerte evitó que tomase la dirección de la meta de Ochoa.

Tras el descanso el Granada volvió a salir enchufado, y nuevamente se impuso en el primer tramo de este periodo, donde se hizo merecedor de algún gol más a favor. Sobre todo lo buscó Ramos, que dio muestras de aptitudes y capacidades para ganar espacios y enfilar a meta. Si su puesta a punto continúa, su aportación puede ser importantísima. Aún falto de velocidad en la arrancada, mostró sin embargo un gran poderío con penetraciones en que sus zancadas supieron sacar ventaja a sus rivales. Fue objeto de una falta cuando embocaba solo el área rival que pareció merecedora de castigo, pero ni Del Cerro Grande –cuy arbitraje pecó de un trato desigual al mostrar las tarjetas, y como casi siempre, de una cuestionable tendencia a sancionar más las acciones formales punibles que las de fondo-, ni su asistente lo apreciaron así.

La mejor acción ofensiva local de la segunda parte la protagonizó otra vez Aly Mallé, con un disparo seco desde la frontal del área que rozó el palo de la meta canaria. Tiene cualidades evidentes que apuntan a gran jugador: dominio del esférico, buen golpeo, capacidad de driblar y, sobre todo, sutileza y clarividencia en la asociación con los compañeros. Su calidad la pone al servicio del equipo y además se sacrifica tapando huecos y presionando al contrario. Una actitud contraria a la que muestra jornada tras jornada Jeremie Boga, que saltó sustituyendo a Carcela, y que desperdició varias oportunidades claras de contra-ataque en el tramo final del partido. Y, lo que es peor, sigue dando muestras evidentes de falta de entendimiento del juego colectivo y de implicación con la causa del equipo. Fue el único que desentonó en cuanto a intensidad, y su compañero africano venido del equipo filial le ha superado con creces y razones de peso en las opciones de ocupar la banda de ataque.

A pesar de estar amonestados, Pereira y Uche se fajaron con gran poderío ante los rivales

El tercio final del partido llevó la angustia a la grada, que otra vez dio una lección de compromiso con el equipo, y que reaccionó emotivamente al ver a los suyos nuevamente luchar y competir. A pesar de estar amonestados, Pereira y Uche se fajaron, sobre todo el nigeriano que varias veces demostró su poderío físico en rápidos repliegues para cerrar espacios a los creadores rivales. El aliento del estadio insufló fuerzas a los locales para evitar el empate. La defensa por el centro se hizo sólida, con Saunier –el mejor de los tres centrales-, Ingasson y Gastón cerrando penetraciones por arriba y abajo. Sólo las bandas demostraron ciertas debilidades propiciando entradas muy peligrosas de los atacantes canarios. Pero allí estaba un magnífico Ochoa que con una serie de intervenciones fantásticas se empeñó en dejar su meta a cero. Los amarillos merecieron el gol, pero el mexicano estuvo siempre presto tanto para atajar los disparos lejanos como para imponerse en el uno contra uno. Cuando él no llegó la diosa fortuna se alió con el meta local para dejar indemne su marco.

También es cierto que los locales pudieron aumentar su renta en los últimos minutos del encuentro, con las escuadras ya fracturadas posicionalmente, pero la ausencia de Mallé, sustituido por Héctor, y el agotamiento de Ramos, mermaron las capacidades en ataque de los de Alcaraz. El marcador se mantuvo a favor, y con el liberador pitido final una gran ovación cerró una noche para la ilusión, a pesar de que la brecha es aún grande en relación con el cuarto clasificado por la cola.

Lejos de discusiones sobre esquemas tácticos, sobre posicionamientos de inicio, volvió a demostrarse que es la implicación y la capacidad de los jugadores la que hace buenos o malos los planteamientos de arranque. Lucas continuó con el esquema mostrado en Villarreal, pero la imagen del equipo fue muy distinta. Es cierto que volvieron la fuerza de Uche y la calidad de Andreas, y que Carcela también da muestras de más potencial –aún sin estallar del todo- que otros compañeros en la banda. Pero sobre todo fue el convencimiento en las propias posibilidades lo que mutó a un equipo de escuadra pusilánime en el Estadio de La Cerámica ante el Villarreal, a un equipo aguerrido en el enfrentamiento en Los Cármenes ante la UD Las Palmas.

El Granada no encajó gol y terminó sin borrón defensivo su partido ante los canarios. Hay que pensar en hacer cuenta nueva, como anunció Lucas en rueda de prensa, olvidando el amargor de lo pasado que ya no tiene remedio. No hay que echar las campanas al vuelo. Pero se estaba tan hundido, en la sima de la desesperanza, que permítanme pensar que el golazo de Andreas Pereira otorga una bocanada de aire fresco, aunque el reto de la salvación se antoje complicadísimo. Para ello la actitud mostrada ante el Las Palmas, como la que se observó ante el Sevilla, deben convertirse no en excepción, sino en costumbre, en las actuaciones del Granada en lo que queda de liga. Tras tanta amargura vivida en esta campaña, soñemos al menos esta semana en que, a pesar de todo lo pasado, luchar por la permanencia en Primera es aún posible.