La plantilla rojiblanca se conjuró junto a los empleados del club

Desde la distancia (vivo en Murcia), no tengo más remedio que, pese a las duras críticas que he manifestado en otras ocasiones por la imagen desastrosa que está dando el equipo, otorgarles el margen de confianza de este partido contra la U.D. Las Palmas. Y si se logra cambiar la imagen y el resultado obtenido, habrá que tener en cuenta que esto ya se trata de no cejar en el empeño ni una sola fecha hasta final del campeonato. Mucho habrá que cambiar.