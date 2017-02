La red se mofa de Jesé por su partido ante el Granada

La Unión Deportiva Las Palmas no recordará este lunes como uno de los más felices de la temporada tras perder por uno a cero en Los Cármenes contra el Granada. Pero no lo recordará bien no solo por la derrota sino por el amargo debut de su estrella Jesé.

El exmadridista ha debutado con la camiseta canariona en Los Cármenes dejando malas sensaciones. Especialmente en dos oportunidades en las que el futbolista canario ha tenido en sus pies el empate ante el 'Memo' Ochoa. Sendas oportunidades las ha fallado estrepitosamente provocando la mofa de las redes sociales.

Menos mal que le ha pegado Big Flow y no Jese #GranadaLasPalmas — Jose Manuel Romero (@Jose_M93) 6 de febrero de 2017

Grande Jesé JAJAJAJA — Inma Plata Fernandez (@InmaPlata93) 6 de febrero de 2017