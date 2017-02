En su comparecencia ante los medios de comunicación el técnico Lucas Alcaraz ha demostrado ser plenamente consciente de que lo que se juega mañana el Granada CF ante Las Palmas y recordado que aunque “los jugadores están convencidos (en poder conseguir la permanencia) y comprometidos” lo cierto es que por el déficit de puntos “ya no llega con lo que se siente”.

RESACA FICHAJES. “Estamos centrados al cien por cien. Se cerró el mercado el martes y el resto de cosas y el equipo está totalmente centrado en el trabajo”.

¿LOS FICHAJES APORTAN AIRE FRESCO?. “Espero. En ese sentido podríamos hablar de que se refresca el vestuario, de que ganando estamos a cinco puntos de la permanencia, de que será una permanencia en 34 o 35 puntos, pero de lo que tenemos que hablar es que no nos da lo mismo, que nos duele la situación y que los jugadores pueden demostrarlo en el campo. Todo lo anterior queda en un segundo plano. Tenemos oportunidad de demostrar lo que pensamos, que estamos comprometidos, que la permanencia es posible. No con palabras, sino con hechos. Estoy convencido de que los jugadores están comprometidos. Lo que está claro es que a estas alturas no hemos dado el nivel por unas circunstancias u otras, que las sabemos y que ahora no nos ayudan a nada. Los jugadores tienen un arma maravillosa, que es el terreno juego. Los jugadores están convencidos y comprometidos, pero no llega con que se siente, hay que demostrarlo. Los jugadores están plenamente convencidos. Es el momento. No se me ocurre decir más que esto, pararme en lo otro parece frívolo. Los Carmenes ha vivido mil partidos de este tipo en las últimas seis temporadas y no hay que decirle nada a la afición, que es bastante madura”.

LAS PALMAS “El contrario es suficiente reconocible como equipo, se ha reforzado, tiene un sistema juego claro, pero tenemos argumentos para ganar. La victoria es consecuencia de lo que pasa en el terreno de juego, pero tenemos que pensar en que la gente vea que somos capaces de pelear esa victoria. Que nadie se vaya pensando que el equipo no ha puesto argumentos posibles”.

TRASCENDENCIA DE EMPEZAR BIEN. “Estos partidos son muy importantes, pero arrancar un partido de la forma en que se debe hacer es importante y tenemos que aprender de las veces en que no lo hemos hecho. El resultado es muy importante, pero más lo q tenemos que hacer para llegar al resultado”.

PLANTEAMIENTOS. “Hay que ir creciendo en el juego y en el partido. Los errores nos están penalizando, pero no hay q jugar con el convencimiento de que nos estamos equivocado. Hay que pensar todo antes de lo que suceda”.