Planagumá trata de integrar lo antes posible a los nuevos

Con los cambios que se dieron en los últimos días para cerrar la plantilla en el mercado de invierno, hasta tres jugadores se han incorporado esta semana en el Granada B. Los últimos en llegar han sido Nauzet García, Ismael Athuman y Yeray Sabariego. En las sesiones que se han celebrado esta semana en la ciudad deportiva han tratado de conocer a sus compañeros y de ir asimilando los sistemas de juego que se emplean durante los partidos de cada jornada.

La adaptación requiere un tiempo y los recién incorporados deberán tener un poco de paciencia para ir entrando en el equipo. Todo indica que Lluis Planagumá se inclinará por apostar por un bloque parecido al que has estado jugando hasta ahora. Los que ya estaban tienen bien asimilados los conceptos y eso les concede cierta ventaja para estar de inicio. El rendimiento ante el Mérida fue muy bueno la pasada jornada, lo que derivó en una victoria clara ante uno de los equipos que aspiran a clasificarse para las eliminatorias de ascenso.

Ya va a estar disponible Sulayman Marreh. El centrocampista gambiano no participó el otro día, al haber sido sancionado tras la expulsión que recibió en La Roda. Todo apunta a que volverá a estar de inicio. La marcha de Pol Llonch ha dejado un hueco en la medular y hay que tener en cuenta que Yeray Sabariego está recién aterrizado y eso le resta algunas posibilidades para estar ya entre los elegidos. Sí tiene opciones al menos para entrar en la convocatoria, algo que no ocurrió la pasada semana, porque aún no se había incorporado a los entrenamientos.

También está pendiente de hacerse sitio en la lista Ismael Athuman. El central canario comenzó a entrenar con el grupo el pasado miércoles y trata de integrarse lo más rápido posible al estilo de juego. El hecho de que no esté otra vez esta semana Martin Hongla, que sigue trabajando con el primer equipo, le otorga opciones para ser citado por Planagumá, aunque ya parece más complicado que esté de inicio. Ante el Mérida formaron pareja en el eje de la zaga Pawel y Hugo Gomes.

Estupiñán, aún en Ecuador

El que aún no va a poder estar es Pervis Estupiñán. El lateral izquierdo ecuatoriano se clasificó para la segunda fase del Sudamericano sub 20 con su selección y no concluirá su participación hasta el siguiente fin de semana, por lo que se va a perder el partido de las dos próximas jornadas. El jugador del Granada B está destacando en el torneo y con tres goles es el máximo realizador de su selección, pese a que juega en la parte de atrás.

Para el encuentro de mañana en el estadio Francisco Artés Carrasco, el técnico barcelonés está pendiente del estado físico de Tomás Sánchez. El lateral zurdo gaditano se dio un fuerte golpe durante una de las sesiones de entrenamiento de esta semana, aunque la sensación es que debe llegar para tomar parte en este partido. Será en el ensayo de hoy, el último ya de la semana, cuando se podrá comprobar en qué estado se encuentra y si puede ser incluido en la lista. Con algún problema ha estado también Matheus Aias, el máximo goleador del equipo. El ariete brasileño se hizo daño en un lance durante la semana, si bien ya parece olvidado y debe jugar. Ante el Mérida volvió a ver puerta y está entre los cinco máximos realizadores del grupo IV de Segunda B.