Carcela: "El lunes comienza una nueva vida"

Carcela, el extremo marroquí del Granada CF, cree que con los nuevos refuerzos hay “equipo para conseguir la permanencia”

DESDE LA DISTANCIA: “Ha sido difícil para nosotros, para la afición y para mí en especial verlo desde África ha sido complicado”.

MUCHAS CARAS NUEVAS A SU REGRESO: “Ha habido buenos refuerzos, creo que tenemos equipo para quedarnos en Primera división. Es difícil para nosotros pero creo que hay equipo para conseguir la permanencia”.

AMBIENTE EN EL VESTUARIO: “Sigo confiando en el equipo. El lunes comienza una nueva vida, esperamos que el comienzo de una nueva racha de victorias. Necesitamos a nuestro afición más que nunca y vamos a poner todo de nuestra parte para conseguirlo”.

AUTOCRÍTICA: “Nos ha faltado un poco de concentración de cara a gol, igual un aporte ofensivo, pero con los nuevos refuerzos tenemos armas para mejorar y conseguirlo”.

PRESIÓN PERSONAL: “Es algo que me motiva. Yo no me meto presión pero he vivido situaciones de mucha presión en el Benfica o en el Standard de Lieja. En el Benfica había situaciones realmente incendiarias y estoy acostumbrado”.

LAS PALMAS: “Creo que hay que probarlo en el terreno de juego. Yo miro a mi equipo, tengo confianza en los míos, más ahora con los refuerzos. No sé si son grandes jugadores los de Las Palmas porque no lo sigo mucho, prefiero centrarme en nosotros y con el apoyo de la afición podemos conseguirlo”.