El Granada, el segundo equipo que más se ha reforzado en el mercado invernal

El mal sabor de boca que ha dejado en el granadinismo el último día del mercado de fichajes no se debe tanto a que el club rojiblanco no haya movido ficha durante el mes de enero sino, principalente, a que en ese 31 de enero de 2017 el rival más directo de todos los equipos que están en zona de descenso, el Leganés, se reforzó de manera importante –con dos ex del Granada y otro fichaje pretendido por los rojiblancos- mientras que el único anhelo conseguido por el club andaluz fue el fichaje de Wakaso Mubarak.

Una vez finalizado el mercado, el Leganés (decimoséptimo) ha acabado convirtiéndose en el equipo de Primera División con más fichajes realizados durante el periodo invernal: Slovas (Olympiakos), Champagne (Olimpo), Samu García (Rubin Kazan), Tito (Granada CF), Alberto Bueno (Oporto), El Zhar (Las Palmas) y Erik Morán (Zaragoza) se han unido a la causa blanquiazul. Siete en total.

El Granada se ha reforzado en todas las líneas y ha sido el segundo equipo de Primera con más incorporaciones, sumando seis en total: el cancerbero Rui Silva (Nacional), los defensas Ingason (Lokeren) y Héctor (Real Sociedad), los mediocampistas Kone (Udinese) y Wakaso (Panathinaikos); y el delantero Adrián Ramos (Borussia Dortmund).

El tercer equipo de LaLiga Santander con más fichajes ha sido el Málaga (con 4 en total) mientras que el próximo rival del Granada, la UD Las Palmas, solo ha hecho dos contrataciones pero bastante mediáticas: la de Alen Halilovic (Hamburgo) y la de Jesé (PSG). Por el contrario, siete equipos de Primera han cerrado enero sin añadir ninguna cara nueva a su plantilla: el Atlético de Madrid, el FC Barcelona, el Espanyol, el Eibar, el Real Madrid y la Real Sociedad.

Para comprobar los datos de los 20 equipos de Primera División aquí están reunidos todos ellos y todos los fichajes realizados:

DEPORTIVO ALAVÉS (2): Óscar Romero (Shangai Shenhua/CHI) y Rodrigo Ely (Milán/ITA)

ATHLETIC CLUB (1): Alex Remiro (Levante)

ATLÉTICO DE MADRID (0)

FC BARCELONA (0)

REAL BETIS (2): Rubén Pardo (Real Sociedad) y Tosca (Steaua/RU)

CELTA (2): Jozabed (Fulham/ING) y Hjulsager (Brondby/DIN)

DEPORTIVO (3): Ola John (Benfica/POR), Kakuta (Hebei/CHI) y Roef (Anderlecht/BEL)

SD EIBAR (0)

RCD ESPANYOL (0)

GRANADA CF (6): Ingason (Lokeren/BEL), Adrián Ramos (B.Dortmund/DEU), Kone (Udinese/ITA), Héctor Fernández (Real Sociedad), Rui Silva (Nacional Madeira/POR) y Wakaso (Panathinaikos/GRE)

UD LAS PALMAS (2): Halilovic (Hamburgo/ALE) y Jesé (París Saint Germain/FRA).

CD LEGANÉS (7): Slovas (Olympiakos/GRE), Champagne (Olimpo/ARG), Samu García (Rubin Kazan/RUS), Tito (Granada), Bueno (Leganés), El Zhar (Las Palmas) y Erik Morán (Zaragoza)

MÁLAGA CF (4): Demichelis (Espanyol), Peñaranda (Watford/ING), Luis Hernández (Leicester/ING) y José Rodríguez (Mainz/ALE)

CA OSASUNA (2): Vujadinovic (Beijing/CHI) y Sirigu (Sevilla FC)

REAL MADRID CF (0)

REAL SOCIEDAD (0)

SEVILLA FC (3): Lenglet (Nancy/FRA), Jovetic (Inter de Milán/ITA) y Walter Montoya (Rosario Central/ARG)

SPORTING (3): Vesga (Athletic), Lacina Traoré (Mónaco/FRA) y Elderson (Mónaco/FRA)

VALENCIA CF (2): Zaza (West Ham/ING) y Orellana (Celta)

VILLARREAL CF (1): Adrián López (Oporto/POR)