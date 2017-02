Piru: "Teníamos los billetes comprados para El Zhar"

FICHAJE FRUSTRADO DE EL ZHAR: “Estaba todo muy encaminado, estaba cerrado, pero ayer recibo un mensaje a las 18:20 después de haberle comprado los billetes para que viniera y me dice que lo siente mucho pero se va al Leganés. Ahí yo no puedo hacer nada. Si el jugador decide irse al Leganés, sus razones tendrá. Reforzar esa posición era una prioridad al principio pero con la llegada de Aly Mallé y la vuelta de Carcela entendemos que si llega algún futbolista tiene que mejorar mucho la situación y en ese momento no hay nadie que pueda mejorar la situación”.

SENSACIONES TRAS EL MERCADO: “Podríamos haber mejorado pero me quedo con la sensación de que tenemos que trabajar. Me quedo con la sensación de que con lo que hemos hecho el trabajo hemos cumplido el objetivo porque dada la situación en la que estamos no es fácil convencer a jugadores para que vengan. Y pienso que sacar 8 jugadores y hacer seis incorporaciones es un buen trabajo”

PETICIONES DE ALCARAZ: “Quizá nos ha faltado algún jugador más pero sí que es verdad que no lo hemos encontrado así que para traer a un jugador que entendemos que no vaya a sumar hemos preferido quedarnos con lo que tenemos”.

HABRA AMPLIACIÓN