Lamentable

1. Lo ocurrido este martes, en el cierre de la ventana invernal de fichajes, radiografía la situación de deriva en la que está sumido el Granada CF. En la última oportunidad de solucionar los múltiples errores cometidos el pasado verano con nuevos fichajes, los rojiblancos consiguieron incorporar a Wakaso como cedido con opción a compra.

2. Dejaron marchar a Márquez, Tito y Bueno, con estos dos últimos recalando en el Leganés. Balance exiguo, que se completa con cinco altas previas: Ingason, Kone, Rui Silva, Héctor y Adrián Ramos, el lujo permitido por John Jiang. Antes se esfumaron Kelava, Toral, Barral y Gabriel Silva.

3. El club pepinero ha agitado este bazar de incorporaciones, dejando en muy mal lugar a la dirección deportiva rojiblanca. Podrá haber debate sobre si Tito o Bueno rendirán o no en Butarque. Desde luego, con el rendimiento en Los Cármenes no les va a alcanzar. Tendrán que mejorar mucho. Pero lo que sí fue sonrojante para cualquier aficionado nazarí fue comprobar como una de las grandes apuestas para reforzarse, Nabil El Zhar, también volaba para vestir finalmente de blanquiazul, sin que hubiera siquiera un plan B. Todo se fía al joven Aly Mallé, recién subido del filial.

4. La historia de esta incorporación abortada es una demostración de cómo se manejan los designios de la entidad. El Granada contactó con El Zhar directamente, saltándose a su agente, Luis Alonso, con quien se habían enemistado tras algunas gestiones veraniegas, tras intermediar en las llegadas de Carcela y Pereira. El juego a su espalda motivó que el representante del extremo francomarroquí buscara otro destino para su chico. Así salió lo del Leganés.

5. El conjunto madrileño es un rival directísimo por la permanencia. De hecho, es quien marca la frontera con la salvación, que está a ocho puntos. Un contrario al que despreciaron en su momento por su aparente modestia, permitiendo que allí recalaran dos futbolistas en préstamo, Rubén Pérez y Machís, como si el Lega tuviera un objetivo menor.

6. Este cambio se habría justificado en caso de la seguridad de buenas alternativas, pero ya se sabe lo que acabó pasando en agosto. Algo con bastante parecido a lo de ahora. “Lo han querido, pero no han podido”, se burlaba el propio Luis Alonso en Twitter, en clara alusión, al respecto de El Zhar.

7. El joven Felipe Moreno, director deportivo e hijo de la presidenta del Leganés, María Victoria Pavón, capitanea un grupo de trabajo que tiene en el secretario técnico, Txema Indias, quien jugó en su día en el Motril, un ejecutivo eficaz que saben articular una hoja de ruta adecuada. El fútbol a veces es complicado y nadie puede descartar que los madrileños zozobren pese a estos movimientos, entre los que está también Samu García, con el que el Granada llegó tarde. Lo que sí queda claro es que allí las cosas se hacen con elevadísima profesionalidad. Así ascendieron y así intentan mantenerse.

8. El sexteto final de los refuerzos nazaríes es el siguiente. Ingason aparenta ser un central sin grandes alardes, que entrá que integrarse en la dinámica colectiva adecuada y no cometer errores de bulto como el de Villarreal. Adrián Ramos tiene una gran planta, pero habrá que suministrarle buenos balones para que reluzca en ataque. Kone es indefinible de momento porque no está en forma y le llevará un tiempo salvo recuperación récord. Rui Silva encara un futuro alentador supuestamente, pero en principio estará a la sombra de Ochoa. Héctor ha de ser importante, aunque le ha faltado mucha continuidad en la Real Sociedad. Wakaso posee cualidades para triunfar, pero a veces se le pela un cable y encima está aún en la Copa de África, por lo que no estará disponible hasta la cita en Eibar como poco.

9. Ha acabado la segunda oportunidad de revertir los acontecimientos. Ya sí se puede hacer un primer balance, antes de ver rendimientos. La impresión es que de nuevo se han dado muchos palos de ciego y que a la cúpula le sigue faltando conocimiento en la negociación y mucha credibilidad, condicionada por un último puesto al que se sumen por su propia impericia.

10. La propiedad ha de tomar decisiones, porque aunque seguro que Lucas Alcaraz se agarra al milagro, exprimirá lo que tiene y los aficionados serán lo suficientemente inteligentes para calmarse al menos durante los 90 minutos del próximo partido por el bien general, el presidente tiene que revisar profundamente en qué manos ha dejado esto. Tomar decisiones claras al respecto, con la misma frialdad, llegado al extremo, con la que se permite que varios padres de familia se hayan quedado sin trabajo en el organigrama últimamente, con poco mando en plaza. Piezas menores consumidas en este volcán por distintos motivos. El último, el ‘fisio’ Javi Ávila, que vivió aquella vez que los jugadores se pusieron de rodillas porque no cobraban, hace casi una década, en Segunda B. Otros tiempos. Que no retornen por pura negligencia.