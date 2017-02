Héctor Hernández: "Esto lo vamos a sacar adelante con compromiso"

Héctor Hernández, nuevo defensa del Granada hasta final de temporada, fue presentado oficialmente en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva y dijo lo siguiente:

¿CÓMO TE DEFINES?: “En primer lugar quiero agradecer a Lucas Alcaraz y a Piru la confianza depositada en mí. También a la Real Sociedad por haberme puesto tan fácil la salida. Y respecto a esa pregunta me considero un jugador que primeramente defiende y se incorpora con facilidad al ataque. Me considero rápido, veloz y dispuesto a darlo todo por mis compañeros”.

¿CÓMO VES LA SITUACIÓN DEL EQUIPO?: “La llamada del Granada me motivó mucho, tenía ganas de partir hacia aquí y los compañeros me han sorprendido para bien. Me han acogido muy bien. Creo que esto lo vamos a sacar adelante con compromiso y que el Granada y la ciudad merece tener a su equipo en Primera División”.

SITUACIÓN MUY DIFERENTE A LA DE LA REAL SOCIEDAD: “No me asusta la situación. Sabía la situación en la que estaba yo en la Real Sociedad y que el Granada estaba peleando por no descender y para mí es una motivación como futbolista venir aquí, demostrar el jugador que soy y creo que en Granada voy a poder demostrarlo porque esta ciudad merece a un equipo en Primera División”.

FALLOS EN LOS ÚLTIMOS PARTIDOS: “Sinceramente he visto un poco el último partido (ante el Villarreal) porque mi llegada ha sido muy precipitada. Creo que con la llegada de los nuevos, con trabajo, esfuerzo y sacrificio vamos a sacar esto adelante”.