El Granada cancela la cesión de Alberto Bueno

estos no tiene ni idea de como levantar esto supongo que estaran pensando ya en segunda el año que viene para intentar subir por que si no esto tiene muy mala pinta

Amen. Como rindan igual que aquí nos hacen un favor.





A mi no me importa quien se va si no ha rendido nada. como el caso de estos dos, que para lo que aportaban están mejor fuera. Me importa mucho más quien viene y si mejora lo que se va.