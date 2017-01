Una época de cambios en las porterías rojiblancas

Ser suplente no es plato de buen gusto para ningún jugador de fútbol. Ahora bien, no es nada frecuente que todas las piezas que no encajan en una determinada posición –en este caso la de portero- acaben cambiando de equipo durante el mercado invernal, siendo sustituidas por otras.

Es lo que le ha pasado al Granada CF con sus guardametas. Oier y Kelava comenzaron la temporada con la ilusión de discutirle la titularidad a Ochoa pero las buenas actuaciones del mexicano, indiscutible para Jémez y para Alcaraz, condenaron a ambos cancerberos al ostracismo. Oier llegó a jugar noventa minutos en un partido de aciago recuerdo (el Osasuna-Granada de Copa del Rey) mientras que Kelava no llegó a debutar en la presente temporada.

En el mercado de invierno ambos guardametas han hecho las maletas. El croata fue el primero en marcharse para dejar sitio a los refuerzos que estaban por llegar mientras que el portero irundarra se ha enrolado en las filas del Levante una vez que el club rojiblanco ha conseguido atar a Rui Silva, ex del Nacional de Madeira.

En el filial rojiblanco también ha habido cambios y es que, a pesar de que Tanis Marcellán fue uno de los primeros fichajes en confirmarse para el plantel que dirige Lluis Planagumá, el portero vasco ha disfrutado de pocos minutos -180 repartidos en dos partidos de liga- y ha rescindido su contrato con el club tras haberse quedado a la sombra de Pol Ballesté durante los últimos cuatro meses. Al igual que ha ocurrido en el primer equipo con su paisano Oier, Tanis Marcellán acaba de marcharse pero ya tiene sustituto: el pamplonica David Robador, que este verano pertenecía al Granada CF pero que fue cedido al Lorca FC, equipo con el que ha disputado cinco partidos de liga antes de retornar al filial rojiblanco.