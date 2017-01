El Granada B se sobrepone a las bajas para superar al Mérida

El Granada B dio una alegría a la afición rojiblanca tras la decepción sufrida unas horas antes por parte del primer equipo. El filial no lo tenía fácil, al acusar bajas de consideración, pero eso no fue obstáculo para que se pudiera recomponer el equipo por parte de Lluis Planagumá y ofreciera un gran nivel competitivo para superar con claridad al Mérida, uno de los aspirantes a clasificarse para las eliminatorias de ascenso al final de la temporada.

El triunfo cabe calificarlo de meritorio para el equipo granadino. Se han marchado jugadores importantes como Pol Llonch y Clifford, estaban de baja Sulayman, Estupiñán y no pudieron ser utilizados Martin Hongla y Aly Mallé, al servicio de Lucas Alcaraz en el primer equipo. Tampoco pudo estar finalmente Pol Ballesté, que por la mañana recibió la orden del club de que debía desplazarse con urgencia hasta Villarreal, pues no podía estar en el banquillo el guardameta luso Rui Silva. Sin embargo, estas ausencias importantes de titulares habituales no se notaron para nada y el nivel de juego fue brillante por parte de los cachorros rojiblancos.

Ficha técnica 3 Granada B Tanis, Corozo, H. Gomes, Pawel, Tomás, Navarrete, Santana, Sergio Peña (Fobi, min. 82), Jean Carlos (Migue Cobo, min. 78), Entrena y Matheus (Luis Suárez, min. 73).

0 Mérida Raúl, Álex Díez (Romero, min. 69), Víctor, Paco Aguza, Migue Marín, Pardo, Álex Bernal, Yacine, David (Diego Cascón, min. 63), Hugo Rodríguez y Carlos (Borja, min. 78). Goles 1-0, min. 46: Sergio Peña. 2-0, min. 60: Matheus. 3-0, min. 76: Entrena. Árbitro Lax Franco (murciano). Amonestó por parte local a Sergio Peña, Jean Carlos y Navarrete, y por el lado visitante a Pardo. Incidencias Partido correspondiente a la vigésimo tercera jornada del grupo IV de Segunda B, disputado en el estadio de Los Cármenes ante unos 700 espectadores.

El técnico barcelonés presentó una formación inicial rejuvenecida y con algunos jugadores que llevan poco tiempo en el equipo como Santana y Sergio Peña. Las adversidades no se notaron en el terreno de juego. El carácter competitivo volvió a relucir y el bloque tuvo las ideas muy claras. Presionó y defendió con mucho orden, hasta el punto de que no pasó ningún apuro atrás e hizo que el Mérida estuviera irreconocible, como declaró al final del partido su entrenador.

El control del partido lo mantuvo el filial desde el principio y fue el que más llegadas protagonizó. El extremo granadino Juanan Entrena imprimió mucha velocidad por la izquierda, sobre todo durante la primera parte, en la que se le presentaron hasta dos opciones para marcar. La segunda fue aún más clara. Se presentó ante el portero, aunque con no mucho ángulo, se cambió el balón de pierna y el esférico no cogió la dirección adecuada. El Granada B estuvo mejor que su rival en la primera parte.

De todos modos, las diferencias se marcaron en la segunda mitad. Sergio Peña, que ha regresado con un punto más de madurez en el juego tras su aventura peruana, decidió probar con un lanzamiento desde fuera del área que sorprendió al portero del Mérida, al botarle antes de entrar. Ese tanto dio mayor tranquilidad a los locales, que encontraron aún más espacios para sus ataques.

Matheus Aias hizo el segundo después de una buena maniobra en el área. Recibió de espaldas, giró y disparó colocado. El partido parecía ya sentenciado ante la escasa respuesta ofensiva del Mérida. A un cuarto de hora del final Entrena firmó el tercero tras una sensacional jugada del colombiano Luis Suárez. El jugador de Huétor Tájar pudo anotar otro más al final, pero su disparo fue repelido por el portero.