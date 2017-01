Definición no encontrada

El Granada quedó hundido y con muy poco margen de maniobra. No había creado oportunidades claras en 72 minutos y debía de marcar dos goles en poco más de un cuarto de hora. Kravets pudo recortar distancias en la que fue la ocasión rojiblanca más clara del partido pero su disparo desde una esquina del área se marchó fuera tras tocar en el poste. En el tiempo de descuento un maravilloso pase interior de Trigueros a Arián acabó con una vaselina de éste que también se estrelló en el larguero. Finalmente, el Villarreal marcó más goles y envió más balones a la madera que un Granada que fue competitivo a ratos pero que no estuvo nada acertado a la hora de definir ante la meta rival y acaba la primera jornada de la segunda vuelta en la última posición de la tabla.

Ochoa volvió a salvar el 2-0 en el primer minuto de la reanudación al rechazar con los pies un buen disparo de Soriano desde el interior del área. El conjunto granadino intentó aprovechar la velocidad de sus hombres de banda para generar peligro pero la defensa amarilla continuó vigilando muy de cerca a Aly Mallé y los peligrosos centros al área de Dimitri Foulquier no encontraron rematador. El partido entró en una fase de poco juego y pocas ocasiones hasta que Samu Castillejo se inventó una genialidad por banda derecha pero no se entendió con Sansone a la hora de finalizar la jugada. El balón acabó en el saque de esquina y en ese córner Álvaro remató en dos ocasiones. La primera iba desviada pero Sansone apareció oportunamente para tocar el esférico y el defensor amarillo, desde el suelo, remató a portería con Ochoa ya batido (2-0).

Unos apuntes, si me los permite el señor censor: 1- Estamos en segunda sin remedio. 2-Hoy dábamos lástima, en la primera parte contra Osasuna y en el partido contra el Español, dábamos vergüenza. 3- El empresario oriental y su cohorte de ineptos, han destrozado en seis meses lo que costó 35 años. 4- Lucas Alcaraz no es el culpable de encontrarse al frente de una plantilla de risa ( aunque maldita la gracia). 5- Lucas no tiene ni capacidad ni oficio para dirigir un equipo de primera división.





Ha hecho Lucas algo en el fútbol? Pero como es de Granada, pues nada a aguantar, en cualquier otro club ya estaría fuera hace tiempo. Acordaros, no gana ni un partido...

Mire usted si voy a asumir riesgos, dije en este foro hace unos días que tengo claro que descendemos, seremos últimos y el cuarto por las cola nos saca 20 puntos.

Es de idiotas hacer siempre lo mismo y pensar que algo va cambiar, no digo más....

Cuando se esta con el agua al cuello, a punto de ahogarse. Tu me puedes decir, la importancia que se ponga a llover?. Hay que llegar hasta el final del origen de la crisis, si queremos buscarle soluciones y recorrer el camino inverso, caiga quien caiga. De todos modos... Granada.. Granada y nadie mas.

Lo dije lo digo y lo seguiré diciendo,este míster no pinta nada en este club. Falto de ideas ,cambia las alineaciones cada fin de semana etc.... Va a conseguir ser el míster mejor pagado de segunda división.



Espero que Lucas dimite el domingo o lunes.

Parece que el único culpable que hay poir aquí es Lucas. Que quijotes somos. La culpa es de quien ha formado la plantilla, que es de pésima calidad. Ahora se ha mejorado algo el equipo pero quizás sea tarde. Los que se tienen que ir son los que han traído a estos jugadores, son los responsables. El jugador que culpa tiene. Si a mí me dan un formula 1 y no tengo carné de conducir que culpa tengo si no gano una carrera. Esta plantilla es de segunda. Yo dije en el primer partido de liga que este equipo sumaría menos de 12 puntos en la primera vuelta, y han sido 10. En esta segunda aunque hagamos una vuelta como el Alavés o el Eibar en la primera, no nos llegará para salvarnos.

Así que fuera la Directiva y de paso que también siempre lo digo los macarras fuma porros del fondo. Grada joven yaaaaaa.



Jajajaja jajajaja jajajaja jajajajajaja entiendo que lo dices todo irónicamente, porque vaya muy futbolero no debes de ser diciendo que jugadores como boga, pereira, carcela, krinh, cuenca, samper o kravets son de segunda.... y eso de que lucas no tiene culpa.... ya es de traca, aunque tienes razon la mayor parte de culpa es de la directiva y cia por poner su equipo en manos de este patético e inepto señor llamado luquitas.

Yo no he nombrado a ningun jugador. He dicho plantilla. Posiblemente sepa más de fútbol, de comprensión lectora y educación que usted., El total de la plantilla es de segunda. Quizás los jugadores que ha nombrado podrían ser alguno de primera. Pero vamos Samper no está para jugar en primera. Boga no suelta la pelota ni la distribuye. Para mi Kravets si va bien.

Que Lucas se equivoca en planteamientos seguro, pero con lo que hay no da para más.



Es una batalla perdida, compañero. No hay más ciego que el que no quiere ver. Esto es así, ha sido y será. Da igual que el Sr. Alcaraz juegue con 5 defensas cuando acaba de decir que iban a salir a morder, da igual que el Sr. Lucas Alcaráz esté tan perdido que casi empujar para saltar al terreno de juego a Lucena, da igual que digan que no tiene culpa por salir con un sistema cobarde y mezquino. Da igual todo esto, porque siempre hay quien le defienda. Como persona Lucas seguro que eres estupendo, además me consta que así es, pero como entrenador que es lo que valoramos en este caso, eres la definición de PERDEDOR.

Dos palabras IN PRESIONAN TE

Para los que defiende a capa y espada a Lucas Alcaraz: Tenemos un entrenador que no tiene nivel para primeradivisión, ahora bien, hasta ahora sus palmeros, que los hay en este foro,defendían su granadinismo como estandarte a falta de otras virtudes, de las quepor su puesto carece. Sr Lucas Alcaraz, todos sabemos que cuando se firma uncontrato como el que Vd. ha firmado (Según Pedro Lara, el mejor de su carrera),se va a agarrar al banquillo como si fuera lo último que hiciese en su vida,pero claro, sabiendo que es un inepto manifiestos, que Vd. lo sabe (Iba a ir apor los 3 puntos con 5 defensas, que ha mantenido hasta el minuto 72), que losaben sus jugadores, que lo saben los aficionados, que lo sabe hasta BelénEsteban ( y esto ya es ya mucho saber), pues a Vd. acaba desarmando incluso asus propios palmeros para convertirse en un "mercenario" (No comoinsulto) sino como persona que sabiendo de sus carencias se mantiene en unpuesto para el que se sabe un inepto a cambio de Don dinero, olvindándose de sugranadinismo, de los aficionados que esperan un cambio de rumbo y olvidándosede su propia dignidad (Claro que esta es una decisión legítima), pero que leacompañará el resto de su vida.

Mas razon que un santo, tengo que buscar la noticia de cuando se anunció su posible llegada y donde ya avisaba yo que todo este ocurriría.