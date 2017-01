Alcaraz: "El equipo ha competido mejor, pero no ha podido ser"

A qué llama usted competir? A no hacer el rificulo?, Ni un tiro a puerta, ni uno, de 14 partidos a Ganado uno, somos colistas, los más y menos goleadores, su dimisión es lo que esperamos, mientras hay vida hay esperanza, con usted NO.

¿Para qué sirve una defensa de cinco como pones siempre, Lucas, si los amarillos han entrado por donde han querido siempre?

Tus planteamientos está claro que no sirven para nada aquí, si de verdad quieres al Granada haz como Abelardo, vete y renuncia a lo que queda por cobrar, no has dado rendimiento.

Y lo siento mucho por tí Lucas porque me caes bien. Conozco bien a tu familia política de toda la vida y si Miguel levantara la cabeza..... te lo estaría reclamando. Pobre Mati......