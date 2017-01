Menos de la mitad de la plantilla tiene un puesto asegurado

La mala situación del Granada, el escaso nivel mostrado por varios futbolistas y las posibilidades que ofrece aún el mercado hacen que en el vestuario del conjunto rojiblanco haya pocos integrantes que puedan estar seguros de su continuidad. Ochoa, Foulquier, Lombán, Saunier, Samper, Uche, Pereira, Boga, Cuenca, Carcela, Kravets y Ponce son los que se mantienen a salvo. A ellos se podría unir a Gastón Silva, que también se especuló con su marcha pero gana terreno y apunta a titular en Villarreal. Tampoco Atzili puede salir -una cláusula en su contrato lo impide- aunque no porque haya convencido. Algo similar le ocurre a Vezo, que no ha estado a la altura pero no está dispuesto a buscar equipo.

Con los demás puede pasar cualquier cosa, máxime después de la mala imagen ofrecida en Cornellá. Piru aseguró ayer que hasta el 31 varios jugadores están en el mercado. Es el caso de Javi Márquez, que ayer estuvo en las oficinas del club tratando el asunto y posteriormente no entrenó, por una sobrecarga dicen desde el club. El Mallorca ofrece 200.000 euros por la cesión del centrocampista, que tiene una ficha superior al millón de euros. Piru también admitió que «Oier va a salir», pero no sabe si será antes del fin de semana. El acuerdo con el Levante no acaba de cerrarse. Pero hay otros como Krhin, Tabanou, Gabriel Silva o Tito en la rampa de salida. Incluso Bueno podría ser repescado por el Oporto antes de marcharse cedido al Leganés, una opción que el Granada trata de frenar.

Dependiendo de las fichas que queden libres se podrá asumir algún refuerzo más. El director deportivo espera que «antes del lunes» pueda llegar algún futbolista nuevo, presumiblemente el portero Rui Silva. Ahora las preferencias son un jugador de banda, necesidad imperiosa, y un mediocentro de corte defensivo.

Los detalles de la operación Ramos

Por fin se ha hecho oficial la incorporación de Adrián Ramos, a pesar de que llevaba días entrenando con su nuevo club. Los problemas burocráticos han ralentizado una operación que se ha solucionado de forma diferente a la esperada. El colombiano llega directamente cedido por el Borussia Dortmund, al que se le han pagado 200.000 euros por el préstamo. Eso sí, existe un contrato privado con la entidad alemana que obliga al Chongqin Lifan chino -el otro club de John Jiang- a ficharlo a final de temporada por 12 millones de euros.

En principio el delantero cafetero permanecerá en Granada hasta el final de la presente temporada, como estaba previsto, pero existe la posibilidad de que siga como rojiblanco durante el primer tramo -hasta el 31 de diciembre- del siguiente curso si se logra la permanencia.