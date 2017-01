Alcaraz: "Si antes eran finales ahora ni te cuento"

El técnico Lucas Alcaraz ha pasado hoy por rueda de prensa y demostrado que es claramente consciente de la importancia que representa para el Granada CF el encuentro de mañana ante el Villarreal. “Si antes eran finales, ahora ni te cuento”, ha dicho.

ADRIÁN RAMOS. “Está bien, viene de entrenar y aparte lo ha hecho prácticamente hecho toda la semana con nosotros. Es un jugador alineable y por eso está en la convocatoria. Puede enriquecer al equipo. Es un jugador con velocidad capacidad de desmarque, que le da continuidad al juego, nos va a mejorar. Es alineable”.

CONVOCATORIA HONGA. “Tiene muy buen manejo de balón, es rápido, tiene criterio. Es un jugador que nos puede ayudar”.

MERCADO. “Ese tipo de informaciones marcan las decisiones a la hora de elegir jugadores. Todos tenemos que buscar los que están entrenando bien y tenemos que buscar los que en su mente nos estén ocupadas por otras cosas que no sea el partido del Villarreal.”.

DISPOSICIÓN. “No es que no salgan las cosas, nos falta acción, mucho más determinación. De morder. Hay que elegir a los futbolistas que pensemos que lo van a hacer. De nada sirve si no hacemos lo que decimos. Hay que salir al campo con determinación que nos está faltando.

VILLARREAL. “Es un gran equipo. Lo sabemos. Y también que tienen jugadores con bastante calidad. Pero nosotros nos tenemos que centrar en nosotros. Hay que competir en la que forma en la que debemos. Pero yo soy entrenador del Granada CF. Y con lo que tenemos encima nosotros da igual que el rival sea el Villarreal u otro. Si nosotros no hacemos lo que debemos que más da el rival. Lo importante es concienciarnos en las cosas que debemos hacer y que hemos hecho no hace mucho tiempo”.

MAL RESULTADOS ESCRIBÁ. “Es un recurso periodístico, pero hay que competir, morder, salir a por todas, y luego diré el partido lo que pasa. Hay que empezar por dar buena imagen y que nos de tres puntos. Hay que empezar por lo cualitativo hasta llegar a lo cuantitativo.

CÓMO TRATA DE INSTRUIR HASTA LA MEJORA. “Comunicando, enseñando los errores que cometemos, corrigiendo y apelando a los jugadores que tienen la mente más limpia para competir en el partido de la forma en que lo hemos preparado.

BOGA. “Lo hemos recuperado, pero llega justo. Es interesante que esté en la convocatoria, si está en su mejor versión es un buen argumento, si no da igual”.

IMPLICACIÓN. No creo que sea un problema de implicación. Yo no conozco a ningún profesional que le guste que las cosas salgan mal, que le guste que le critiquen. Eso no le gusta a nadie. A todos nos gusta ganar y que nos digan que somos muy buenos. Es un problema de que llevamos dos o tres partidos que no estamos. Si yo viera que durante la semana la gente no hace nada, pues entonces sí”.

MOMENTO DECISIVO. “Si antes eran finales ahora ni te cuento. La semana vino muy marcada por el mercado, pero eso no tenga que ver con el partido. Y a partir del martes intentaremos morir con los que estén.