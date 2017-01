El transfer de Adrián Ramos sigue sin llegar a Granada

Adrián Ramos es el gran fichaje que anunció el presidente John Jiang para este mercado de invierno pero todavía no se ha hecho oficial su pase al Granada. Falta por llegar el transfer y ya se han consumido tres días de la presente semana sin que aterrice el papel que desbloquee su situación. El colombiano entrena a las órdenes de Alcaraz paciente pero la fecha del próximo partido se acerca sin que se resuelva el asunto. Tal y como se han desarrollado los acontecimientos, su debut con el Granada peligra, pues quedan dos días para que Alcaraz conforme la lista de convocados para enfrentarse al Villarreal.

Desde el club esperaban que todo se resolviera en el día de ayer pero al cierre de esta edición no había ninguna novedad al respecto. Viendo cómo se han desarrollado los acontecimientos es mejor no poner fechas, pues no se está cumpliendo ninguna.

Avance en el 'caso Oier'

En lo que sí se ha producido un cierto avance ha sido en la salida de Oier al Levante. Ayer ambos clubes retomaron las negociaciones y se acercan las posturas, aunque todavía no hay acuerdo. El Granada ha rebajado algo más sus pretensiones económicas pero el club granota aún no las ve acordes a sus posibilidades y al valor real del portero vasco. Desde Valencia se asegura que necesitan acelerar el proceso para que pueda estar el fin de semana allí.