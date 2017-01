El adversario 'prohibido' para Andreas Pereira

Andreas Pereira se ha convertido en un fijo en el centro del campo para todos los entrenadores que ha tenido el Granada durante esta temporada. Jémez lo incluyó en sus alineaciones en los cinco partidos en los que tuvo ocasión, Planagumá lo mantuvo en el once durante el Granada-Leganés y Alcaraz ha continuado confiando en el mediocampista brasileño en todas las jornadas (11) que ha dirigido al conjunto rojiblanco durante el presente curso.

Sin embargo, el futbolista cedido al Granada por el Manchester United vio una amarilla en el descuento del pasado encuentro ante el RCD Espanyol y se va a perder por acumulación de amonestaciones el duelo de la 20ª jornada ante el Villarreal CF tal y como ha confirmado el Comité de Competición en la jornada del miércoles.

Esta ausencia no tendría nada de especial si no fuera porque el Villarreal fue el único equipo ante el que Pereira se quedó sin jugar en la primera vuelta. Es decir, en su debut en la liga española Andreas se ha enfrentado a todos los equipos de Primera División excepto al submarino amarillo, con quién en la primera jornada no compitió por no haber firmado aún con el Granada y con el que en la vigésima jornada, que se disputará este fin de semana, no podrá enfrentarse por encontrarse sancionado.