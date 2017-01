Piru: "Seguimos trabajando para cerrar 2-3 incorporaciones"

Madre mía. A una semana de que cierre el mercado invernal y el MAgo Florindo (Piru) sigue buscando.

No traigas más jugadores del perfil de Ingason, que si bien es cierto que si tuviésemios la situación deportiva del Málaga no estaría mal, para rellenar plantilla o como retoque, con nuestra situación es un más de lo mismo.

Los tres que faltan deben de se del nivel de Adrián Ramos o no hay que hacer.

Ah, Luis Martins no es que tenga mucho nivel, pero tan ínfimo como Tabanou no lo tiene. Explíqueme por qué nos quedamos con el gabacho y no con el portugués, que es nuestro.

En fin, por desgracia esto es lo que hay.