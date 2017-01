Kone: "Lo más importante es cambiar la dinámica negativa"

El centrocampista griego-albanés Panagiotis Giorgios Kone ha sido presentado este martes como nuevo jugador del Granada y ha destacado que lo más importante en estos momentos para el club rojiblanco es “cambiar la dinámica negativa” de un equipo “habituado a perder”. Estas fueron sus declaraciones:

MOTIVO POR EL QUE HA ENTRENADO APARTE: “El viernes sentí la pierna derecha un poco pesada y por precaución hemos decidido con el staff técnico ir integrándome poco a poco para que cuando entre esté al cien por cien”.

¿CÓMO TE DEFINES?: “Mi principal característica sería el dinamismo, el tener gol y aportar una personalidad importante en el campo. En el Granada hay muchos jugadores buenos y voy a ayudarlos a conseguir mejores resultados. He visto los últimos 2 partidos, el equipo está habituado a perder, muy afectado por esa dinámica negativa y por eso lo más importante es cambiar esa dinámica y empezar a conseguir buenos resultados”.

¿POR QUÉ VIENES AL GRANADA?: “No he pensado en la clasificación. He venido porque sé que es un gran club, sé de la profesionalidad de las personas que trabajan aquí y la liga española es muy bonita y bastante diferente de la italiana. El fútbol español es más abierto y más ofensivo. Quiero probar en este campeonato y espero poder ayudar”.

¿POR QUÉ HAS JUGADO POCO EN LOS ÚLTIMOS MESES?: “En octubre sufrí una luxación en el hombro, pasé dos meses fuera, decidí junto al staff médico no operarme del hombro y por eso he estado entrenando un poco aparte del equipo (Udinese) hasta noviembre”.

INTEGRACIÓN EN EL EQUIPO: “Físicamente no creo que tengo problemas. No creo que me afecte mi anterior lesión y a partir de ahora espero poder demostrar lo que ya he demostrado en Italia”.

¿CÓMO PUEDE CONVENCER A ALCARAZ DE QUE MERECE SER TITULAR?: “El mejor es el que juega. Es una decisión difícil para el entrenador pero yo por ejemplo he conocido jugadores que entrenaban bien, que eran muy buenos pero el sábado o el domingo no lo demostraban en el campo. El mejor será el que entrene bien y el que juegue bien”.

SU MEJOR POSICIÓN: “La posición en la que mejor me adapto es la de tres cuartos de campo, la de mediapunta, detrás del delantero. Aunque en Italia he jugado de pivote y me puedo adaptar a lo que diga el entrenador”.

¿CÓMO HA ENCONTRADO AL VESTUARIO?: “Me he encontrado compañeros jóvenes, buenos y con capacidad pero están en un momento difícil y voy a intentar ayudar. El principal problema de este equipo es la mala dinámica que atraviesa”.