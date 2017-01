En directo 2467093 1

Hay nuevas fragancias en el vestuario del Granada que pueden quitar algo de ese hedor derrotista del que se impregna la habitación cerrada. Regalos de Reyes en forma de fichajes que llegan con algo de retraso. Quizás porque Sus Majestades no vienen en este caso de Oriente Medio, sino de Extremo Oriente, y en vez de tres es solamente uno, obligado a cambiar yuanes a euros. Aun con algún plazo consumido y el colista escapando con un punto de Los Cármenes, los rojiblancos ya tienen tres refuerzos para intentar depurar el ambiente, primera remesa de esta ventana invernal con la que afrontar la segunda vuelta. Dos proceden de la línea sobria de la propia entidad, el 'ojo' de Piru -Ingason y Kone, cedido-; y la otra se alcanza gracias a la 'generosidad' del presidente John Jiang, que ha hecho un dispendio inversor para firmar a un delantero fuera del alcance lógico del mercado. El préstamo de Adrián Ramos ha cobrado forma, pero no formó parte de la expedición que voló a Barcelona. Si lo han hecho los otros dos, aunque el único que se va a vestir de corto y que incluso será titular es Sverrir Ingi Ingason, el poder vikingo para sobrevivir en Cornellá.

El islandés no ha perdido el tiempo. Se ha integrado rápido, su comunicación es relativamente fluida gracias al inglés y, sobre todo, Lucas Alcaraz ha percibido en él la mirada felina que requiere en estos momentos tenebrosos. Viene rodado del Lokeren pero sobre todo está con muchas ganas. Suficiente para haber desplazado en las preferencias a algunos de los centrales en nómina. Formará con David Lombán, pupilo de confianza del técnico por su liderazgo, dispuesto a asumir el flanco zurdo de la zaga presumiblemente. Allí donde se hundió Vezo ante el Osasuna, excluido hasta de la citación, y en la que remendó Gastón Silva con cierta eficiencia, aunque no la suficiente para el preparador granadino, en principio, para recuperar un puesto en la alineación. Por los laterales, los mismos que el pasado sábado, a pesar de lo cuestionado que está Tabanou para un sector del entorno. El afán en la escuadra es logra que se integre definitivamente, pues no quiere salir.

La expulsión de Uche motiva una variación en el centro del campo. Tras muchos meses entre devaneos, parece que Rene Krhin sí se suma ya a la causa de la salvación nazarí. Su selección, las lesiones, los despistes y las tentativas de Inglaterra han tenido al esloveno fuera de onda desde que se marchó Paco Jémez. Se ha disculpado con Alcaraz, detalle que le honra, y se aviene a sumar ahora que arrecia tormenta. A lo mejor es una novedad inesperada para este tramo.

Samper, de 'seis'

Su aparición en la medular adelantará ligeramente a Sergi Samper, quien ha evolucionado en su estado de forma y asoma capacitado para adjudicarse ese liderazgo en la creación de juego del que ha dimitido Andreas Pereira. El belga-brasileño se mantiene sobre el césped porque todavía Kone no le rebate el puesto, con apenas una sesión, junto al resto sólo por incluirse en la dinámica de grupo. Pero Andreas no puede confiarse y a pesar de que jamás se puede cuestionar su esfuerzo, es preciso que aumente su grado de precisión, enredado hasta el abuso en incursiones solitarias que cierra mal. Se alquila una banda del Granada, desde que Carcela se fue a Gabón para competir en la Copa Africana de Naciones. Ningún inquilino dura más de una semana. Empezó Tabanou en el Bernabéu, continuó Atzili con el Osasuna y el turno le ha llegado a un chaval enrolado en el filial, que lleva muchos días de meritorio con el primer equipo. Aly Mallé, extremo del 'B', será bendecido en el RCDE Stadium -el campo que más veces ha cambiado de nombre en los últimos años- para debutar con la camiseta de rayas horizontales y estrenarse a su vez en la Primera división.

Kone está también en la lista de convocados, aunque con la idea de que entre en dinámica

Mallé es un chico atrevido y con desparpajo, aunque queda por resolver si la exposición a la élite le estimula o le coarta. Ha evolucionado bajo la tutela de los mayores y ha llegado su ocasión. Isaac Cuenca, de regreso a la convocatoria tras su lesión muscular, esperará en el banco por si tiene que arrimar su experiencia al duelo. Junto a Mallé, Boga atacará por el otro flanco y Kravets, el 'pichichi' rojiblanco con sus cinco dianas, intentará pescar en el río revuelto de Quique Flores.

El Espanyol está en una zona tranquila de la clasificación, pero ha entrado en un periodo agreste en cuanto a resultados. Ha sumado un punto de nueve posibles, sin la solidez defensiva que le caracterizó en el primer tercio del campeonato.

Regreso de Piatti

La vuelta de Piatti, tras ausentarse del choque ante el Valencia por la llamada 'cláusula del miedo' es una de las principales alegrías para Quique Flores, que ha probado toda la semana con José Antonio Reyes como mediapunta. No estará Felipe Caicedo, que fue el ogro para el Granada la campaña anterior, pues negocia su salida del equipo.

Mucho peligro tienen los catalanes en los últimos minutos. Hace dos temporadas, lograron así la victoria por 2-1. La pasada, conquistaron un empate que derramó un gran partido del Granada allí. Alcaraz ya ganó en su otro ciclo, con un tanto de falta de Nolito.