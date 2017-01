Carcela y Angban no gozan de minutos en la Copa África

Ni Mehdi Carcela ni Victorien Angban tuvieron minutos ayer en los partidos oficiales disputados por Marruecos y Costa de Marfil correspondientes a la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa África.

Carcela no jugó con la selección de Marruecos, que superó a Togo por 3-1 y depende de sí misma para clasificarse a la siguiente ronda del torneo. El extremo rojiblanco, que sí fue titular en el anterior encuentro ante Congo, no disputó ningún minuto en este choque en el que el seleccionador Hervé Renard utilizó un esquema 5-3-2 con El Ahmadi y El Kaddouri como hombres más pegados a banda. El sitio que el jugador del Granada dejó libre en el once lo ocupó Fajr, futbolista del RC Deportivo que fue suplente en la anterior jornada.

Por su parte, Angban tampoco disfrutó de minutos en el encuentro entre Costa de Marfil y Congo (2-2). El centrocampista marfileño tampoco jugó en la primera jornada ante Togo, motivo por el que está inédito en este torneo.

La Marruecos de Carcela es segunda del Grupo C con 3 puntos de seis posibles y la Costa de Marfil de Victorien Angban es tercera con solo dos. Ambas selecciones se jugarán su pase a la siguiente ronda en el encuentro que las enfrentará el próximo martes 24 de enero. El líder del grupo, Congo, afrontará la última jornada con algo más de tranquilidad ya que le vale un empate ante el colista: la selección de Togo.