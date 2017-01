Las ocho claves de Lucas Alcaraz para afrontar el Espanyol - Granada CF

El entrenador del Granada, Lucas Alcaraz, compareció este viernes en rueda de prensa para analizar el partido de este sábado que su equipo disputará en Barcelona ante el RCD Espanyol:

1.- NUEVOS FICHAJES: “Principalmente viajan por estar con el grupo. Es un tema más de convivencia que deportivo. En el caso de Ingason ha entrenado en 3 ocasiones y puede jugar pero en el caso de Kone es más por convivencia. Nos pueden ayudar durante la temporada. Kone es un centrocampista de recorrido y Adrián (que aún está pendiente de confirmar por el propio club) es un delantero suficientemente conocido”.

2.- POSIBLE TITULARIDAD DE KRHIN: “Es une temática muy clara. Cuando él ha decidido estar al 100% está. En las 11 semanas previas a navidad cuatro estuvo con su selección, tres lesionado y las otras no lo vi con la cabeza puesta al cien por cien en el Granada así que ahora ha cambiado su situación. Lo importante de un jugador se demuestra en el terreno de juego y ahora se encuentra en esa situación: debe demostrar su importancia”.

3.- ESPANYOL: “Es un equipo sólido, que maneja bien los partidos, las transiciones… y nosotros lo que tenemos que hacer es trasladar lo que estamos trabajando al partido. Si alguien ve al equipo trabajar y luego ve al equipo competir verá una distancia que hay que acortar y lo que entrenamos hay que trasladarlo al terreno de juego. Esto no es bidireccional”.

4.- MALA RACHA DEL ESPANYOL: “Saldrán con más intensidad pero nosotros tenemos que pensar en nosotros. Lo que debemos de trabajar es asimilar nuestros conceptos porque luego en la competición no sabemos trasladar lo que hace el equipo y eso es un problema nuestro, no tiene nada que ver con el rival”.

5.- ALTERNATIVAS EN LA BANDA: “Cuenca puede ser una alternativa. No sé si podrá aguantar los 90 minutos pero si participa no será el partido completo. Lo tengo decidido y ya mañana lo sabréis”

6.- ¿EL PROBLEMA DEL EQUIPO ES MÁS MENTAL O FUTBOLÍSTICO?: “El guión futbolístico lo tenemos bastante claro y sabemos interpetar un par de sistemas con bastante fiabilidad, pero necesitamos demostrar que somos mejores de lo que estamos demostrando. Tengo plena confianza en la capacidad de mis jugadores y creo que cuando acerquen el rendimiento a sus posibilidades vamos a ver que son buenos jugadores”.

7.- JUGAR FUERA: “En casa siempre hay más nervios. Todo equipo que no va bien sabe que tiene a su gente detrás. Hay más nervios pero en casa se consiguen más puntos. Este equipo está convencido de que va a lograr el objetivo y para eso hay que ganar fuera. No solo hay que pensar si vamos a ganar fuera sino hacerlo. Salir al campo con más intensidad y más convencimiento para ganar partidos”.

8.- PRIMERA PARTE ANTE OSASUNA: “No somos el único equipo al que le pasa. Hay muchos equipos que en partidos importantes no están. Es inoportuno, por supuesto, porque no tenemos muchas oportunidades de regalar minutos pero hemos hablado eso: que lo que se entrena debe trasladarse con mayor porcentaje de similitud y que los partidos debemos afrontarlos con la mente más limpia. No podemos estar pensando en la clasificación, tenemos que pensar en el partido y en el rendimiento y olvidarnos de la clasificación y de otras muchas cosas más”.