Piru: "Hemos intentado traer muchos jugadores pero nos hemos encontrado negativas"

Sr. Javier Torralbo

No sé qué experiencia tiene Us. de captación y contratación de jugadores, en la entidad del Real Madrid, lo echaron por que no tenía el nivel profesional para captar jugadores de garantías, aquí a encontrado Us. su casa para seguir experimentando sobre la búsqueda de jugadores principalmente cedidos que al club no le cueste ni un céntimo de ? de esa forma a confeccionado Us. la plantilla que hay actualmente y que no está dando el rendimiento que esperaban, no son los jugadores que el club GRANADA CF necesitaba, así van los resultados.

No voy a seguir malgastando mi tiempo en publicar nada más sobre Us.