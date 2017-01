Ingason: "No tengo duda de que tenemos oportunidades para mantenernos"

Sverri Ingi Ingason ya es de pleno nuevo jugador del Granada tras oficializarse su contratación esta mañana. Ha sido presentado en rueda de prensa junto al director deportivo Javier Torralbo ‘Piru’, quien ha desglosado su trayectoria haciendo hincapié en “la ilusión y las ganas de ayudar al equipo” con las que el jugador aterriza. “Con su presencia tendremos más posibilidades de cumplir el objetivo de tratar de permanecer en Primera división”, ha afirmado.

Ingason ha argumentado que puede “ayudar al equipo en varios aspectos, soy fuerte tácticamente”. Acerca de las impresiones que colecciona en estas horas en Granada, explica que “son muy buenas, hay buenos jugadores. He tenido buenas sesiones de entrenamiento y el equipo es muy bueno”. Ha respondido afirmativamente a su disponibilidad para jugar el sábado, algo que ratificó Piru luego.

El islandés vio por televisión el partido frente a Osasuna. “El comienzo no fue el mejor pero en la segunda parte el equipo estuvo muy bien, si hubieran jugado en igualdad once contra once habrían ganado. Fue un punto importante para nosotros y esperamos mejorar en los siguientes partidos”, ha detallado.

Sobre las razones para firmar con el Granada, Ingason expuso que “es una gran oportunidad en mi carrera: jugar en una de las mejores ligas del mundo contra los mejores jugadores del mundo”. Sí se muestra consciente de la situación del equipo: “No es perfecta pero quedan 17 partidos y los jugadores son competentes para mantener al equipo. He entrenado con el equipo y he visto sus virtudes. No tengo duda de que tenemos oportunidades para mantenernos”, fue su sentencia.

En relación a cómo encajan sus virtudes en función de la línea defensiva, ha razonado haber jugado “en equipos con defensa muy baja y otros con mucha posesión y control del juego”. “Puedo controlar ambas, no es ningún problema, tengo cualidades”, ha asegurado.