El Granada pide un millón por Oier y espera hoy a Kone

La vía para una nueva llegada se dirige a Portugal, donde el Granada le ha echado el ojo a un portero de 22 años llamado Rui Silva. Se trata del arquero del Nacional de Madeira e internacional con las categorías inferiores de la selección portuguesa. Según publicó ayer el medio Maisfutebol, la propuesta que ha llegado por parte del Granada es seductora. Parece claro, aunque no se especifica, que sería un fichaje en propiedad. Este extremo debería desatascar una de las operaciones enquistadas, la de Oier. El portero vasco tiene una oferta encima de la mesa del Levante, líder de la Segunda división, que le convence. Sobre todo porque lleva dos años de inactividad que no le benefician en su carrera. El Granada actualmente no cuenta con fichas libres, pues las bajas de Kelava, Toral y Barral se cubrirán con Ingason, Kone y Ramos. A Rui Silva, en principio, le tienen reservada la ficha con el filial rojiblanco.

Oier ha pedido salir al club. Según explican desde su entorno, «no tiene nada contra el Granada, simplemente es un profesional que quiere jugar». El problema, añaden, es que el club granadinista «no lo está poniendo nada fácil». Aunque reconocen que en las últimas horas la posición del Granada está siendo algo más «flexible».

Las condiciones para dejarlo salir son claras: una cesión hasta final de temporada con una opción de compra obligatoria de un millón de euros, una cantidad que consideran desorbitada tanto en el Levante como en el entorno del jugador. Si no se rebaja esa cifra será «imposible» que Oier salga del Granada, dicen.

La situación podría desatascarse definitivamente mañana, cuando está prevista una reunión en Barcelona entre el representante del portero vasco, Albert Vallés, y el director deportivo del Granada, aprovechando que el sábado el conjunto de Lucas Alcaraz juega en Cornellá ante el Espanyol.

Parece que esta va a ser la semana clave para despejar un poco el panorama en este mercado. El club ya cuenta en sus filas con el defensa islandés Ingason, que entrenó ayer a las órdenes de Lucas Alcaraz con permiso del Lokeren, club al que aún pertenece, a la espera de ultimar los últimos flecos de su contrato. Casi en la misma fase está Kone, centrocampista griego que ha aceptado una oferta rojiblanca para dejar el Udinese, club que no cuenta con él y al que se le espera hoy en la ciudad. También en breve debe producirse la llegada de Adrián Ramos, después de que se haya hecho oficial su traspaso al Chongqin Lifan de John Jiang, el presidente del Granada. Ayer se especulaba con la posibilidad de que el ariete colombiano llegara hoy mismo a la ciudad.

Ayer el entrenador del Borussia Dortmund, Thomas Tuchel, aseguró que su marcha no ha sido fácil: «Se lo dije con claridad. Yo quería mantenerlo con nosotros. Lamento mucho su partida. Él nos manifestó el deseo de salir. Lo entendimos por su edad. No es fácil tener una oferta tan alta para un jugador que no es joven. Es una lástima. A regañadientes aceptamos su petición. Es una decisión comprensible».

El 40 % de Orellana

La segura marcha de Orellana del Celta de Vigo podía haber tenido alguna repercusión económica en el Granada, ya que el club rojiblanco se reservó el 40% de los derechos de un hipotético traspaso del chileno cuando se marchó. Sin embargo, el exfutbolista rojiblanco pertenece a la red de jugadores del exmáximo accionista del equipo, Gino Pozzo, que es el que se llevará esa comisión cuando Orellana deje de ser jugador celeste. Según publicó ayer el diario ‘Faro de Vigo’, el mediapunta mandó a «cagar» a su entrenador cuando este le llamó para que acudiera a su despacho tras haber discutido.