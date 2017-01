«¡Que se vaya a cagar!», el ex del Granada Orellana a su entrenador

El exjugador del Granada CF Fabián Ariel Orellana tiene los días contados en el Celta. El mediapunta protagonizó un incidente con el técnico Eduardo ‘Toto’ Berizzo que ha disgustado al entrenador y a la cúpula de la entidad olívica, la cual respalda al preparador argentino y busca una salida para el futbolista chileno. Según ha trascendido, el que fuese futbolista rojiblanco durante la temporada del ascenso a Primera y durante media en el curso 2012-13, mandó “a cagar” a Berizzo ante el resto de los compañeros cuando éste requirió de su presencia. Por ello decidió apartarle del equipo.

La información, desvelada por el ‘Faro de Vigo’, remonta los hechos a principios de la pasada semana, toda vez que el ‘Poeta’ recibió el alta médica después de padecer unas molestias musculares que arrastraba desde finales de año. La tensión entre ambas partes era patente después de la crítica vertida por el jugador ante unas vacaciones navideñas consideradas cortas. Cuando regresó a los entrenamientos, puso en conocimiento no estar en las condiciones psicológicas necesarias para recibir el alta. El entrenador, exfutbolista, se sintió molesto por la situación.

A pesar del malestar, el ‘Toto’ decidió aliviar la tensión y aclarar las cosas con Orellana. Mandó al vestuario al excancerbero del Barça, Roberto Bonano, su ayudante, para citarle personalmente. El chileno respondió de forma tajante: ¡Que se vaya a cagar! No voy”. Posteriormente abandonó el vestuario desatendiendo la petición del técnico. A raíz de aquello, Berizzo decidió prescindir definitivamente de Fabián Orellana, una decisión que fue respaldada por el club tal y como confirmó el propio director deportivo de la entidad, Felipe Miñambres.

En rueda de prensa, el preparador confirmó que trasladó al club su decisión y que “consensuadamente” se decidió apartarle del equipo. “Conmigo no pertenece más a este equipo”, manifestó achacándolo a “una falta de respeto inaceptable”. Por su parte, el futbolista reconoció haber cometido “un error” pero insistió en que “de algo muy pequeño se generó algo muy grande”. “Dice que le falté al respeto a él y al equipo y no es algo colectivo. Es algo personal entre él y yo que traspasó al lado profesional. Fue desleal conmigo, no merecía salir así”, manifestó Orellana al diario chileno Emol.

Cabe recordar que ya en su etapa como jugador del Granada en Segunda, el ‘Poeta’ protagonizó algún que otro encontronazo con Fabri. En 2013, con Luis Enrique como técnico del club vigués, vio cómo el asturiano le enseñaba la puerta de salida y también el exseleccionador de Chile, hoy técnico sevillista, Jorge Sampaoli, en 2015 le dejó fuera de la convocatoria del combinado chileno por ciertas discrepancias.