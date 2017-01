Musto, Donatti y el capítulo de las frustraciones del mercado del Granada

Hay muchos hilos más abiertos o que se han roto. Es probable que algunos se destapen con el tiempo. La conclusión es que al Granada le cuesta mucho actuar, pues desde la propiedad se sigue sin dar el definitivo golpe en la mesa que dé solvencia financiera. Se aplazó deliberadamente la ampliación de capital para mejorar el margen y ahora no acaban de aparecer las fórmulas originales que permitan sufragar la lista de reclamaciones para fortalecer la plantilla. Algo similar a lo que ha ocurrido con la contratación errada de Júnior Caiçara, quebrada porque al final no se hizo la conveniente oferta al Schalke 04.

Señores esto es como las tiendas de todo a 100. Balato ,Balato

Garcia Pitarch, cuando ha presentado la dimisión en el Valencia, aduce que lo hizo " Porque no quiero ser florero, un pintao y un paraguas para parar la lluvia de la afición. me arrepiento de no haberlo hecho en verano". Se ve que en China enseñan en las escuelas, que los negocios hay que hacerlos, con mercancía barata. (Perdón por comparar los futbolistas con mercancía, pero es como los consideran los nuevos mercaderes del futbol). Aquí la historia se reproduce, pero sin el desembolso inicial del propietario. La miseria llamo a la puerta desde el principio.

Si hoy definitivamente no se sacan los tres puntos frente a Osasuna, que la afición de un puñetazo en la mesa y diga BASTA YA. Esta claro que ellos son los dueños del equipo y han venido a hacer negocio, pero los sentimientos son nuestros y ya hemos aguantado bastante si dejamos de acudir al campo ya veréis como actúan de otra forma y dejan de reírse de nosotros, pues lo único que hacen es pedir y no ofrecen nada a cambio. ya esta bien de aguantar a tanto inepto..

Desde luego de frustraciones sabemos mucho por aquí, sobre todo desde que llegó el Sr. Jiang. No me extrañaría que el último día llegara otro lote de 3-4 futbolistas que no ha querido nadie. Porque hay que decirlo claro, fichan tarde y muy mal. Así es imposible...

No entiendo lo que pasa. La nueva propiedad de Club, paga una cantidad enorme de dinero para comprar un equipo en primera división. Después desmonta el equipo para contratar peores jugadores. Cuando llega la hora de comprar, no pone dinero, sea en el formato que sea y ahora, que tiene la última oportunidad para quedarse en primera con buenos refuerzos, ya que matemáticamente, la salvación es posible, lo tira todo por la borda. Incomprensible. Lo peor es que existen sentimientos de los aficionados que están manipulando. El chino no se entera de eso y que mejor no debería haber tocado un tema del que no entiende ni está dispuesto a apostar.

Por eso algunos que pensamos como usted, es decir que no entendemos nada, llevamos tiempo diciendo que es IMPOSIBLE hacer peor las cosas.