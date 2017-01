Toral: «No jugué tanto como hubiera querido en Granada»

El excentrocampista del Granada CF Jon Toral ya se manifiesta como nuevo jugador del Glasgow Rangers, que es el conjunto de la Primera división de Escocia con el que cumplirá la presente temporada en régimen de cesión con la conformidad del Arsenal, que es el equipo al que realmente pertenece. En su presentación significó los diferentes movimientos de que ha sido objeto en los últimos años.

“El Glasgow Rangers es el cuarto club al que me marcho en préstamo en tres años y eso a veces puede ser difícil. Tienes que ser mentalmente fuerte, no es fácil cambiar de clubes. Pero estoy seguro de que me beneficiará a largo plazo. En Brentford y Birmingham las cosas me salieron bien, mientras que no jugué tanto como hubiera querido en Granada. Y ahora espero que la nueva experiencia que afronto se resuelva con éxito para mí".

"Estoy muy contento de estar aquí. Me estoy acostumbrando al nuevo entorno y realmente me muero de ganas por comenzar. Sé que este es un club que cuenta con una gran base de aficionados. Y estoy deseando de que llegue el primer partido en casa para experimentar esa atmósfera de la que todos hablan”.