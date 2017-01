La operación para la llegada de Adrián Ramos está hecha al «99,9%»

El chino el catalán nefasta gestión, pero Pina y Pozzo no se quedan atrás.

Que mala suerte tenemos ambos vinieron (chino y pozzo) a ganar mucho dinero y poner muy poco.

Esto no es mi Granada CF de mi alma.

Conmigo que no cuenten y me duele decirlo, pero no piso mas Los Cármenes mientras sigan esta clase de seudoinversores -jauría de hienas-.

Se han cargado a una afición, algo muy difícil de conseguir y estando en primera, pero poco a poco han ido quemando la ilusión de la gente.

ADIÓS AL FUTBOL ESCORIA !!!!!!!!!!!!