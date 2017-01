El Granada B se recompone en pleno proceso de transición con entradas y salidas

El Granada B encara la vigésimo primera jornada con el propósito de reponerse de la primera derrota que sumó en el nuevo año tras el parón navideño. Las numerosas bajas terminaron por pasarle factura en el descuento y esta vez ya sí podrá afrontar el partido con un mayor número de efectivos. Le corresponde enfrentarse hoy (16.00 horas) en la Ciudad Deportiva Diputación en Armilla al CD El Ejido 2012, un equipo que ascendió la pasada temporada y que por ahora está fuera de la zona de descenso.

ALINEACIONES PROBABLES Granada B: Ballesté, Corozo, Hongla, Pawel, Tomás, Sulayman, Pol Llonch, Adri, Jean Carlos, Entrena y Matheus. CD El Ejido 2012: Manuel García, Neto, Admonio, Bautista, Samu, D. Fernández, Emilio, Oller, Javilillo, Alfonso y Samu Corral. Árbitro: Montoro Garrido (sevillano). Estadio y hora: Ciudad Deportiva Diputación (16.00 horas).

Las ausencias ante el Mancha Real se pagaron en el encuentro anterior, pese a que el equipo granadino aguantó como pudo y a punto estuvo de obtener un meritorio empate. Hubo que incluir en la convocatoria a tres jugadores juveniles y ni siquiera se cubrieron los dieciocho futbolistas que se permiten.

El filial rojiblanco se encuentra ahora en un proceso de transición con los cambios que se han dado y los que están por producirse en la plantilla, al estar el plazo abierto en el mercado de invierno para efectuar modificaciones. Se han marchado ya Clifford, Sergio Galeano y el pasado jueves se cerró la salida de Marc Nierga, anunciado como nuevo delantero del Lleida hasta junio de 2018. Eso significa que se han liberado tres plazas y la intención es cubrirlas, pero mientras tanto se han tramitado las licencias del centrocampista peruano Sergio Peña, que ha regresado tras cumplir una cesión en el San Martín, y la de delantero ghanés Jafar Jeboah, recuperado ya de una lesión de rodilla.

Se recuperan tres jugadores que estaban sancionados la semana anterior. Son el central Martin Hongla, el lateral izquierdo Tomás Sánchez y el centrocampista Pol Llonch. Podría haber estado también un cuarto, pero el chileno Nacho Navarrete se lesionó en un tobillo durante el amistoso frente al Chongqing Dangdai Lifan.

No estará Pervis Estupiñán, convocado por Ecuador para disputar el Sudamericano sub 20. No ha entrado en la convocatoria Aly Mallé, toda la semana con el primer equipo. Sí está el extremo brasileño Jean Carlos Silva, que ha recibido el alta después de superar una rotura en la clavícula.

Mientras tanto, el CD El Ejido 2012 perdió la pasada jornada en su estadio frente al Melilla y acumula ahora tres derrotas seguidas. Pierde por sanción al central Sofian, aunque recupera a Admonio, Gabri y Álvaro. No podrá contar con el centrocampista granadino Adolfo, al que se le diagnosticó hace unos días la rotura del ligamento cruzado anterior de una rodilla.