Doucouré muestra predisposición

También se intenta avanzar en la incorporación de Júnior Caiçara. Con el lateral derecho brasileño había un principio de acuerdo y falta por concretarse el traspaso con el Schalke 04, que pide en torno a 3,5 millones de euros para desprenderse de él. El Granada no podrá hacer frente a esa cantidad en ningún caso y habría que hacerlo igualmente a través del equipo chino. El jugador tiene una propuesta del Trabzonspor.

En el claro punto de mira continúa Adrián Ramos. El propósito es que su fichaje no se ralentice mucho en el tiempo y se haga lo antes posible. Es lo que se persigue para dinamizar el capítulo de otras incorporaciones posteriores. En el club rojiblanco piensan que con su llegada se daría un paso importante que permitiría arrastrar otros fichajes, al poderse presentar en el mercado con un futbolista de alto nivel incorporado a la plantilla. Es una operación que se negocia a través del Chongqing Dangdai Lifan, el club chino controlado por John Jiang, que está dispuesto a asumir el coste del traspaso del delantero colombiano, lo que permitiría sortear el control financiero impuesto por la Liga.

Su perfil se ajusta a lo que quiere el club rojiblanco para reforzar esa demarcación en la plantilla. Es un medio físico y de mucho recorrido, lo que se valora mucho. Últimamente está actuando más en el Watford, pero aún así el futbolista galo no se siente del todo satisfecho y ve como una buena posibilidad aprovechar la situación para un cambio de aires durante el mercado de invierno. Despierta a su vez el interés de equipos franceses, que conocen bien sus características, lo que podría entorpecer su incorporación. En el club inglés no tienen prisa y esperan a ver la evolución del mercado antes de dejarlo salir.

El Granada se había propuesto cerrar algunas de las incorporaciones antes del partido con el Osasuna, pero no lo tiene nada fácil. Las operaciones siguen en marcha y hay activados varios frentes, mientras el equipo encara la recta final de la primera vuelta. El objetivo de recuperar a Abdoulaye Doucouré se mantiene y está ayudando ahora que el propio centrocampista francés haya dejado caer en su entorno que estaría dispuesto a regresar. Vería con buenos ojos una nueva cesión al equipo rojiblanco.

Sería un gran acierto, poder incorporar a este jugador al Granada. Domina con claridad su parcela, da mucho equilibrio al centro del campo - algo de lo que adolece en estos momentos el Granada -, tiene embergadúra y largo recorrido. Considero que sería un acierto.-

Seriamos felices si ya estuviera aquí, en su etapa anterior no lo pudo hacer mejor, dándole equilibrio al equipo, defendiendo ocupa mucho campo, muy seguro en el pase. Haria lo que fuera por ficharlo. pero mareando la perdiz.....no se a que esperan la verdad. No estamos tan lejos de la savacion, un par de resultados buenos y cambia la cosa, hay equipos que bajan en la segunda vuelta seguro, hay muchos puntos en juego. Yo no tiro la categoría. si se puede pero con mas convicción de los de arriba

Estando Piru de por medio, Doucuré no vendrá. Un director deportivo sin malicia ni experiencia. El tonto de la clase.

Doucouré estuvo contento aquí ya que le salieron bien las cosas y se le trató con estima y cariño, ahora bien, dudo de que venga ya que empieza a jugar con regularidad. Lo que una vez más no entiendo es lo de esta directiva: cierto que los números del Granada son de risa, pero también es cierto que esta muy cerca de salvación, in cluso con dos o tres paartidos consecutivos que sumara podría salirse, sin embargo parece que se duda de fichar porque lo ven en segunda y así sería inútil. Sé que fichar en el mercado de invierno es muy difícil, pero esta genge es que marean y marean la perdiz hasta que se hace tarde. La verdad se me acaban los calificativos para definir a esta gente.