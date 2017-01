Barral no concreta su salida, pese a contar con propuestas

En la entidad rojiblanca siguen pendientes de las salidas que se deben producir para seguir liberando fichas que permitan hacer sitio a las incorporaciones que se van a realizar durante este mes. Las situaciones cambian de un momento para otro. David Barral cuenta con una propuesta del Apoel Nicosia chipriota y parecía inminente su marcha. Incluso llegó a despedirse de la plantilla tras la sesión de entrenamiento matinal en la ciudad deportiva, pero su adiós aún no se ha dado.

De hecho, Julián de Nicolás, su agente indicó a este diario, que «el jugador va a seguir en Granada, hasta que no tengamos algo atado y cerrado del todo con otro equipo. Hay varios conjuntos del extranjero además del Apoel y también otros de España que muestran interés, pero sigue sin haber aún nada concretado». Por ese motivo, argumenta que mientras tanto a Barral no le queda otra que «seguir entrenando con el Granada». No se ha puesto todavía en contacto con la entidad rojiblanco para tratar el tema de la desvinculación, porque antes «debe producirse el acuerdo con otro club».

Otro futbolista que podría salir es Oier Olazábal, pero más por lo que aprieta el representante del guardameta vasco, según las informaciones que proceden de Valencia. El club rojiblanco no está por la labor de dejarlo marchar, salvo que encuentre en el mercado un sustituto de garantías. Sin embargo, el Levante lo tiene como prioridad para el caso de que se produzca la baja de Álex Remiro, al que desea repescar el Athletic tras la grave lesión de Kepa.

El que no se va de momento es Rene Krhin. Tras marear la perdiz durante algunos días y no ponerse de acuerdo con el Birmingham, el centrocampista internacional esloveno está apretando ahora más en los entrenamientos, está más predispuesto al sacrificio diario y eso provoca que su situación esté abierta al cambio. Lucas Alcaraz se podría plantear recuperarlo y contar más con él, al ver su mayor integración.

Por su parte, Jon Toral fue presentado ya como nuevo jugador del Glasgow Rangers. El Arsenal ha cedido al medio catalán al equipo escocés hasta el final de esta temporada.