La salida de Oier es prácticamente «imposible»

Jon Toral deja la segunda ficha libre del Granada, tras la marcha de Kelava. El centrocampista catalán llegó este verano procedente del Arsenal cedido pero no ha conseguido convencer. Toral ha disputado cinco partidos de Liga como rojiblanco, cuatro de ellos de titular. Su mayor aportación en este corto periplo fue el gol anotado en la ida de la eliminatoria de Copa del Rey que enfrentó al Granada con el Osasuna, aunque posteriormente no serviría para conseguir la clasificación. El Arsenal entiende que en Granada no va a contar con los minutos que necesita para evolucionar y lo repesca antes de buscarle nuevo destino. El Glasgow Rangers escocés es una alternativa.

También ayer se reunió el agente de Oier con la dirección deportiva del Granada para intentar conseguir su marcha al Levante. El club granota lo quiere como primera opción para sustituir a Remiro si finalmente se marcha al Athletic, como parece. Desde el Granada se asegura que a día de hoy es «imposible» que salga, aunque no le cierra la puerta definitivamente. Al vasco le queda una mínima posibilidad si aparece una opción «interesante», aunque no es una prioridad buscar portero con tantos puestos por cubrir, aseguran. Hay que recordar que el conjunto de Alcaraz se ha quedado sin su tercer portero. Ivan Kelava se desvinculó del club a finales del pasado año. Se ha hablado del meta suplente del Valencia, el australiano Ryan, como posible recambio de Oier, pero el conjunto rojiblanco apunta más bajo, pues no quiere otro ‘gallito’ que dispute el puesto en la portería al ‘Memo Ochoa’, una de sus figuras.

Lo que más ha sorprendido es la vuelta de Krhin a Granada tras varios días en Inglaterra negociando su pase al Birmingham. El acuerdo entre clubes es total pero al esloveno parecen no convencerle las condiciones, aunque no se ha roto la operación.

En época de mercado surgen muchos nombres vinculados al Granada. El último ha sido el del central brasileño del Benfica Luisao, que según el diario Record ha rechazado una oferta del club granadinista. Fuentes cercanas al club niegan la posibilidad de que el veterano defensa sea una opción.