Foulquier: "Vamos a dar el 200 por cien ante Osasuna"

El defensor rojiblanco Dimitri Foulquier habló con la prensa tras el entrenamiento de este miércoles y esto fue lo que dijo:

Alta médica recién recibida. "Me siento muy bien y preparado para jugar el próximo partido ante Osasuna y para dar el cien por cien y ayudar al equipo".

Sensanciones en los últimos partidos que no ha podido jugar. "Ha sido muy complicado porque a mí me gusta trabajar para ayudar al equipo y poder ayudar en esta situación en la que estamos pero bueno, así es el fútbol, estoy listo para el domingo y no hay que pensar en el pasado".

¿Esta temporada es igual a las anteriores? ¿Qué similitudes o diferencias ves respecto a campañas pasadas? "Cada temporada es diferente pero nosotros ya solo pensamos en el partido del domingo. Sabemos que es una situación complicada, vamos a dar el 200 por cien y estamos todos seguros de que vamos a ganar ese partido".

¿Qué es importante para sumar los 3 puntos? "Primero la actitud. Y eso ya lo vamos a tener. Luego trabajaremos el vídeo con el míster pero lo prioritario es tener actitud, agresividad y convencimiento de que vamos a ir a muerte el domingo".

¿Qué pasará si no se gana a Osasuna? "Tenemos claro que es un partido importante y necesitamos los tres puntos. Nosotros estamos seguros de que vamos a ir a muerte y así vamos a conseguir los tres puntos, estoy segurísimo de eso".

¿Por qué ha llegado el equipo a una situación tan dramática como la actual? "No sé por qué hemos llegado aquí y no creo que sea lo más importante ahora. Tenemos que luchar por salir de esta situación y el por qué ya lo hablaremos después de la temporada".

¿Hay ganas de demostrarle a la afición que los jugadores estáis comprometidos con el equipo después del mal partido en Bernabéu? "Hay ganas de demostrar otras cosas. No somos el primer equipo que encaja cinco goles ni vamos a ser el último pero claro que tenemos que mostrar otra imagen. Toda la plantilla cree que la salvación es posible. Hemos perdido ante el Real Madrid, que es el actual campeón de Champions, pero la plantilla está comprometida y no vamos a fallar el domingo".

Estado del rival. "Sabemos que acaban de despedir al entrenador pero para conseguir los tres puntos en lo que debemos centrarnos es en lo que hacemos nosotros mismos".